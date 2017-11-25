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Giresun’da 4 Ev, 1 Odunluk Kül Oldu

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Giresun’da 4 Ev, 1 Odunluk Kül Oldu
Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen korku dolu gecede beş ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen korku dolu gecede beş ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Subaşı köyünde ilk olarak Yusuf Tütüncü'nün evinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek Abdulkadir Tütüncü, Kezban Tütüncü, Asiye Tütüncü'ye ait evlere sıçradı.

Edinilen bilgiye göre birbiri ile yakın akraba olan ve bitişik nizamda yan yana olan evler, Yusuf Tütüncü'ye ait ahşap evin bacasının tutuşmasının ardından yangın kısa sürede diğer evlere sıçradı. Olay yerine, Alucra Belediyesi İtfaiye Amirliğinin ilk müdahalesi sonrası, Şebinkarahisar, Çamoluk, Şiran ve Kelkit itfaiyelerinin de destekleriyle yangın diğer evlere sıçramadan 7 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 4 ev ve 1 odunluk tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili Giresun Valiliği AFAD ekipleri inceleme ve gerekli yardımların ulaştırılması için çalışmaları başlattı. Alucra Cumhuriyet Savcılığı da yangın ile alakalı soruşturma başlattı.

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