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Gökpınar Sulama Projesi Çalışmaları

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Gökpınar Sulama Projesi Çalışmaları
Darende Gökpınar Sulama Birliği Başkanı Mustafa Telli, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince'yi ziyaretinde Gökpınar Sulama Projesi çalışmalarının...

Darende Gökpınar Sulama Birliği Başkanı Mustafa Telli, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince'yi ziyaretinde Gökpınar Sulama Projesi çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Ziyarette Birlik Başkanı Mustafa Telli, Darende'deki Gökpınar Sulama Proje Havzası'ndaki toplulaştırma ve sulama kanalları ile ilgili çalışmalar hakkında Kaymakam Enver Hakan Zengince'ye bilgi verdi. Havzadaki çalışmaların sürdüğünü belirten Telli, "Sulama Birliği Başkanı Mustafa Telli ise, "Çiftçilerimizin daha verimli çalışabilmesi ve birlik imkanlarından daha fazla yararlanabilmesi için yeni projeler geliştireceğiz" dedi.

Kaymakam Zengince ise ziyaret nedeniyle Telli'ye teşekkür ederek, "Sivas ili Gürün İlçesi ile Malatya ili Darende ilçemizde, tohma havzası boyunca çok geniş bir yelpaze bu projeden yararlanıyor. Bu anlamda bu projenin bu bölge için can suyu olduğunu biliyoruz. Darende ilçe merkezinin yanı sıra 12 mahalleyi kapsayan 52 bin dekarlık alanda hizmet veren birliğin çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

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