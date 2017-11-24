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Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay: “Mogan Gölümüze Hep Birlikte Sahip Çıkacağız”

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Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay: “Mogan Gölümüze Hep Birlikte Sahip Çıkacağız”
Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay Gölbaşı'nda faaliyet gösteren andezit taşı fabrikasının sahipleriyle...

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay Gölbaşı'nda faaliyet gösteren andezit taşı fabrikasının sahipleriyle bir araya geldi.

Yurtbeyi Mahallesi'nde faaliyet gösteren andezit taşı fabrikasının sahipleriyle bir araya gelinen toplantıda Mogan Gölü'nün temizliği hakkında bilgi verildi. Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu toplantıda Duruay, Mogan Gölü'ne tüm vatandaşların sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Duruay, temizleme çalışmalarının başlaması için yıllardır bürokrasi savaşı verildiğini hatırlatarak, "Mogan Gölümüze sahip çıkalım birlikte koruyalım. Gölümüzün temizlenmesi için yıllardır bürokrasi savaşı verdik. Şu an devlet büyüklerimizin büyük katkı ve destekleri ile Mogan Gölümüzde temizliğe başladık. Önemli olan Mogan gölümüzün temizliği değil, temizlendikten sonra kirletmemektir. Mogan gölümüzün temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra, gölümüze hep birlikte sahip çıkağız ve onu birlikte koruyacağız" şeklinde konuştu.

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