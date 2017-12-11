Gülüçlü Bayanlar Konya’yı Geziyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi bayanlara yönelik kültür gezileri kapsamında Konya, Şeb-i Arus Kültür Turu gerçekleştiriyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi bayanlara yönelik kültür gezileri kapsamında Konya, Şeb-i Arus Kültür Turu gerçekleştiriyor.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş her yıl bayanlara yönelik kültür gezisi kapsamında bu yılda Konya'ya gezi düzenledi. Daha önce 2 günlük Çanakkale, Bursa ve İstanbul camiiler ile türbelere ziyaret gerçekleştiren bayanlar bu yıl Konya, Şeb-i Arus Kültür Turu'na gitti.

Kafile başkanlığını Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın eşi Işıl Demirtaş'ın yaptığı kırk kişilik kafile dün akşam saatlerinde, Demirtaş tarafından Belediye düğün salonu önünden Konya'ya uğurlandı.

Düzenlenen kültür turunda Mevlana Türbesi, Şemsi Tebrizi türbesi, Alaaddin Tepesi, Karatay Medresesi ve Şeb-i Arus Töreni gezilecek.

Her yıl düzenli olarak bayanlara yönelik kültür gezisi yaptıklarını söyleyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, bayanlardan gelen talepler üzerine gezi düzenlediklerini belirtti. Demirtaş konuşmasında, " Belediye olarak beldemizde imar ve güzelleştirme çalışmaları yanında sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem vermekteyiz. Belediye başkanlığımızın düzenlemiş olduğu Kültür gezileri devam etmektedir. Söz verdiğimiz gibi, önce İstanbul, sonra Bursa, Çanakkale ve şimdi de Konya. Bu gezilerle amacımız insanlarımızın ülkemizde bulunan dini, tarihi ve doğal yerleri ziyaret edip görmeleri ve bilgi sahibi olmaları. Ülkemizin değişik yörelerine yönelik olan, bu Kültür gezilerimiz devam edecektir" ifadelerine yer verdi.