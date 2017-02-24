  • BIST 88.258
  • Altın 145,293
  • Dolar 3,5933
  • Euro 3,8004
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 11 °C

Gümüşdağ’dan 900 Liralık Bilet İçin Açıklama

» »
Gümüşdağ’dan 900 Liralık Bilet İçin Açıklama
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Atiker Konyaspor'un Trabzonspor maçı için bordo-mavili taraftarlara belirlediği 900 liralık bilet...

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Atiker Konyaspor'un Trabzonspor maçı için bordo-mavili taraftarlara belirlediği 900 liralık bilet fiyatıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, yaptığı yazılı açıklamada, "Konya'da oynanacak olan Konyaspor ile Trabzonspor maçına ilişkin ev sahibi kulüp tarafından açıklanan misafir takım taraftarlarına ait bilet fiyatına yönelik tartışmaları Kulüpler Birliği Vakfı olarak değerlendirmiş bulunuyorum. Geçmişe yönelik önemli iyi ilişkilere sahip Süper Lig vakfımızın üyesi iki güzide kulüp arasında yaşanan bu tartışmanın tatlıya bağlanması gerektiğini düşünmekteyim.

Konyaspor ile yapılan görüşmelerde Trabzonspor Kulübü ve taraftarlarına yönelik bir fiyat belirlemesi olmadığı ve kendi taraftarlarının seyir yasağına ilişkin dikkat çekmeye yönelik bir çaba içerisinde oldukları ifade edilmiştir. Hedeflenen bu ise kanaatimizce maksat hasıl olmuş olup bilet fiyatı kararının Konyaspor yönetim kurulunca bir kez daha gözden geçirilmesini arzu ve rica etmekteyim" ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Stadyum Kavşağı İhale Takvimine Çıktı24 Şubat 2017 Cuma 16:58
  • Galatasaray’da Derbi Hazırlıkları Sürüyor24 Şubat 2017 Cuma 16:13
  • Taşçı’dan Maça Davet24 Şubat 2017 Cuma 16:03
  • Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyelerinden Kura Değerlendirmesi24 Şubat 2017 Cuma 15:53
  • Fenerbahçe Gol Ortalamasını Düşürdü24 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Aboubakar, Uefa Haftanın 11’inde24 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Muharrem Usta’dan 900 Tl’lik Bilet Yorumu24 Şubat 2017 Cuma 15:38
  • Fenerbahçe, Gaziantespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü24 Şubat 2017 Cuma 15:33
  • Beşiktaş İle Olympiakos İlk Kez Karşılaşıyor24 Şubat 2017 Cuma 15:18
  • Dursun Özbek: “Galatasaray, Beşiktaş’ı Yenecek”24 Şubat 2017 Cuma 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti