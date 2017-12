Gümüşhanespor-altay Maçı Öncesinde Güvenlik Tedbirleri Masaya Yatırıldı

TFF 2.lig, Beyaz grupta şampiyonluk mücadelesi veren lider Gümüşhanespor'un hafta sonu sahasında oynayacağı Altay maçı öncesinde müsabakadaki güvenlik...

TFF 2.lig, Beyaz grupta şampiyonluk mücadelesi veren lider Gümüşhanespor'un hafta sonu sahasında oynayacağı Altay maçı öncesinde müsabakadaki güvenlik tedbirleriyle ilgili Vali Okay Memiş başkanlığında toplantı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda önceki maçta yaşanan olayların yaşanmaması için Yeni Şehir Stadyumuna pet şişeyle su girişi yasaklanırken bunun yerine tribünlere yeter sayıda su sebili ve plastik bardak konulması kararlaştırıldı.

Gümüşhanespor taraftar gruplarının temsilcilerinin de katıldığı toplantıda kötü tezahürat yapılmaması ve provokasyona gelinmemesi için itidalli davranılması istenirken, Gümüşhanespor kulübü yöneticileri ve şehrin önde gelen isimlerinin de taraftarlarla birlikte tribünlerde maç izlemesi tavsiye edildi.

"Bizim her maçımız zor maç"

Toplantıda konuşan Vali Okay Memiş, bundan sonra Gümüşhanespor'un evinde oynayacağı her maçın final atmosferinde geçeceğini belirterek, "Çünkü biz 2 yıl üst üste 1. Lig'e çıkmak için oynadığımız final maçlarında kaybetmiş bir takımız. Şehrin çok büyük bir beklentisi var. İnşallah bu beklentiyi de boşa çıkarmayacağız. Biz lideriz. Liderle oynamaya gelen takımlar hep lideri yenmek üzere geliyor. Bu işin doğasında var. O yüzden bizim her maçımız zor maç" dedi.

Geçtiğimiz yıl lider durumdayken Ankaragücü maçı ve ardından yaşananları hatırlatan Vali Memiş, "Geçen sene biz şehir olarak amatör davrandığımız için şampiyonluğu resmen elimizle ikram ettik Ankaragücü'ne. Bunu yapmamamız lazım. Çünkü emek veriyoruz, kaynak harcıyoruz, para harcıyoruz. Bu amatörlüğü yapmamamız lazım. İlin Valisi olarak bütün sorumluluğu üstüme alıyorum. Ama biz bu takıma daha çok sahip çıkacağız. Kulübe daha çok gideceğiz buradaki hazirunla birlikte. Her hafta gerekirse gidip kulübü ziyaret edeceğiz. Oradaki hem teknik heyeti hem futbolcuları ziyaret edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Taraftarlarımız eğer bizim bir üst lige çıkmamızı istiyorsa lütfen itidalli olsunlar"

Tribünlere de hakim olunması gerektiğini, sadece zabıta tedbirleriyle tribünlere hakim olunmaya çalışılmasının da yanlış olacağının altını çizen Vali Memiş, "Şehrin ileri gelenleri olarak, sorumluluk sahibi insanlar olarak, kamu yöneticileri olarak, yerel yöneticiler olarak, kulüp yöneticileri olarak sahaya yabancı madde atılması gibi şeylere asla müsaade etmemeliyiz. Bu bize yönelik bir sabotaj adeta. Taraftarlarımız eğer bizim bir üst lige çıkmamızı istiyorsa lütfen itidalli olsunlar. Rica ediyorum. Sahamızı kapatmakla bizi karşı karşıya bırakmasınlar. Büyük illerle rekabet ediyoruz. Süper Lig'de oynamış takımlarla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz bu kulübe sahip çıkarsak şampiyon olarak bitireceğiz"

Gümüşhane'nin asayiş olayları açısından Türkiye'nin en güvenli illerinin başında geldiğini dile getiren Vali Memiş, şehrin en önemli markalarından birisinin Gümüşhanespor olduğuna değinerek, "Gümüşhane'de maçlar olaylı geçiyor algısına çok dikkat etmeliyiz. Böyle bir algı oluşursa bizi engellemeye çalışırlar. Onun için kendi ayağımıza sıkmayacağız. Biz bu kulübe sahip çıkarsak şampiyon olarak bitireceğiz. Polisimiz her türlü tedbiri alacak. Bunu yaparken şefkatli, müşfik davranacak. El birliğiyle şampiyon olacağız. Eğer olamazsak hakemler ve diğer takımlar yüzünden değil kendimiz yüzünden olacak. Geçen yıl şampiyonluğu kendi elimizle ikram ettik" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Toplantıya katılan Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, kulüp yönetimi ve taraftar derneği başkanı Miraç Koç ile diğer yetkililer düşüncelerini aktardı.

Gümüşhanespor İkinci Başkanı İsmet Çakmak da Altay kulübünün kendilerinden 50 kişilik yer istediğini belirterek, "Gelsinler, biz onları misafir de ederiz. Takımımızı teşvik edeceğiz, alkışlayacağız, ateşleyeceğiz. Ancak bu yapacaklarımız bir başkasının onurunu kırmaya yönelik olmayacaktır. Ankaragücü maçı bize tarihi bir ders olmuştur. Ondan ders almamız lazım" dedi.

Toplantıya Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcıları Aytaç Akgül, Ali Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Gümüşhane İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Faruk Akıncı, Özel İdare Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsrafil Aslan, Sağlık Müdürü Dr. Engin Pehlivan, kulüp yöneticileri, Kafadarlar Taraftar Derneği Başkanı Miraç Koç ve ilgili kurum müdürleri katıldı.