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Günün gazete manşetleri (22 Eylül 2017)

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Günün gazete manşetleri (22 Eylül 2017)
Hangi gazete ne yazdı? İşte 9 Eylül 2017 gazete manşetleri ile öne çıkanlar...

Türkiye'nin önde gelen siyaset, ekonomi ve spor gazeteleri bugün hangi haberleri manşetlerine taşıdı? Türkiye gündeminin yoğun olduğu bu günlerde gazetelerin ön sayfalarında gündeme dair her şeyden haberdar olabilirsiniz.

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