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Gürcistan Başbakanı Kvirikashvili, Ab Konseyi Başkanı Tusk İle Görüştü

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Gürcistan Başbakanı Kvirikashvili, Ab Konseyi Başkanı Tusk İle Görüştü
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya geldi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya geldi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili 5'inci Doğu Ortaklık Zirvesine katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Kvirikaşvili, zirve öncesinde Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya geldi. Toplantı sırasında Gürcistan'ın Avrupa Birliği ile Ortaklık Anlaşması'nın öngördüğünden daha yakın çalıştığı kaydedildi.

Eski Sovyet ülkeleri ile AB arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi dolaysıyla düzenlenen 5'inci Doğu Ortaklık Zirvesi, yarın Brüksel'de gerçekleştirilecek. Zirveye Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Belarus ve Moldova ülkelerinin liderleri katılacak.

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