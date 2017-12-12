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Gürcistan Büyükelçiliğinde Aliyev İçin Anma Töreni Düzenlendi

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Gürcistan Büyükelçiliğinde Aliyev İçin Anma Töreni Düzenlendi
Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, ölümünün 14. yıldönümünde Azerbaycan'ın Gürcistan büyükelçiliğinde anıldı.

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, ölümünün 14. yıldönümünde Azerbaycan'ın Gürcistan büyükelçiliğinde anıldı.

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, ölüm yıl dönümünde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te anıldı. Azerbaycan'ın Gürcistan'daki büyükelçiğinde gerçekleştirilen anma törenine Azerbaycan büyükelçiliği çalışanı Samira Ağayeva'nın sunumunun ardından ulusal lider Haydar Aliyev için bir dakikalık saygı duruşu ile program başladı. Törende konuşma yapan Azerbaycan'ın Gürcistan Büyükelçisi Dursun Hasanov "Bu kayıp tüm Türk dünyası için üzücüdür. Otuz yılı aşan bir süreyi kapsayan Azerbaycan'ın kaderi, Haydar Aliyev'in adı ile ilgilidir. Haydar Aliyev ülkemize rehberlik yaptığı tüm devirlerde vatanımızın refahı için her zaman çalıştı ve Azerbaycan'ı zamanın zorlu ve sert testlerinden bir devlet olarak çıkardı. Onun sayesinde ülkemizin siyasi iradesi ile devletin temelleri oluşturuldu, bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası kabul edildi. Ülkede her yönden ciddi reformlar başlatıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Büyük Liderin politik çizgisini belirleyici bir şekilde sürdürmesi sonucunda, ülkemizde her yöne doğru büyük başarılar, sonuçlar ve uğurlar elde edilmiştir" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Büyükelçisi Hasanov, Aliyev'in bölgesel işbirlik projeleri konularına değinerek şunları kaydetti: "Dünya toplumunun büyük desteğiyle Azerbaycan, dünyanın en güvenilir kurumu olan BM Güvenlik Konseyi üyesi olmuştur. Devlet tarafından enerji, ulaştırma sektörlerinde gerçekleştirilen Bakü-Tiflis-Ceyhan petrolü, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hatları, TAP, TANAP, Bakü-Tiflis-Kars gibi çeşitli projeler halklarımızın refahı ve bölge ülkeleriyle olan dostluğumuza katkıda bulundu"

Daha sonra Marneuli Belediye Başkanı Teymur Abazov, Gürcistan-Azerbaycan Kültür Vakfı Başkanı Profesör Simon Kopadze, Akademik Levan Metreveli ve diğerleri Haydar Aliyev hakkında anıları paylaştı. Konuşmalarında, Büyük Lider'in tarihsel hizmetlerinin bir sonucu olarak sevgili hatırasını, Gürcü ve diğer dost canlılar ve Haydar Aliyev'in fenomeni tarafından büyük bir insan kalbinde sonsuza kadar yaşayacakları gibi hatırlanacağını belirttiler. Anma Programı'nın sonunda ise Haydar Aliyev'in hayatı ve yürüttüyü siyasetinden bahseden kisa metrajlı film sunuldu.

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