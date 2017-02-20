IHAAW175947-GEN/20-02-2017 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), FETÖ soruşturması kapsamında 227 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. 20.02.2017 17:59:47 TSI NNNN
- BIST 88.588
- Altın 144,227
- Dolar 3,6226
- Euro 3,8487
- Samsun 17 °C
- İstanbul 7 °C
- Ankara 10 °C
- İzmir 15 °C
- Ordu 10 °C
- Sinop 12 °C
- Giresun 11 °C
- Amasya 13 °C
- Rize 9 °C
- Trabzon 8 °C
- İlkadımlı Gençler Değerleriyle Buluşuyor
- Karabüklü Bayan Boksörler Madalyalarla Döndü
- 60 Yaşındaki Adamın Öldüğü 3 Gün Sonra Anlaşıldı
- Mastöb, Gençliğin Değişen Düzeni Anlatıldı
- Peru Nasa’nın Yarışmasına Katılan Tek Ülke
- Eski Savcılar Sadrettin Sarıkaya, Adnan Çimen İle Eski Hakim Dursun Ali Gündoğdu, "Darbeye Teşebbüs Ve Terör Örgütü Üyeliği" Suçlarından Tutuklandı.
- Özköylü: "Özkalfa’ya Hakkımı Helal Etmiyorum"
- Şikede Kumpas Davası Yarın Devam Edecek
- Polis Zehir Tacirinin Üzerinden Çıkanlarla Şok Oldu
- Milletvekili Çaturoğlu, Ereğli-devrek Yolunu İnceledi
- Marine Le Pen Lübnan’da
- Bisiklet Topluluğunun Balkan Turu Devam Ediyor
- Borsa Günü Düşüşle Tamamladı
- Bursa’daki Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama
- Hazine Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku Açıklandı
Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu (Hsyk), Fetö Soruşturması Kapsamında 227 Hakim Ve Savcıyı Meslekten İhraç Etti.
IHAAW175947-GEN/20-02-2017 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), FETÖ soruşturması kapsamında 227 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hsyk, Fetö Soruşturması Kapsamında 227 Hakim Ve Savcıyı Daha Meslekten İhraç EttiHSYK, FETÖ soruşturması kapsamında 227 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti.
Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu (Hsyk), Fetö Soruşturması Kapsamında 227 Hakim Ve Savcıyı Meslekten İhraç Etti.IHAAW175947-GEN/20-02-2017 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), FETÖ soruşturması kapsamında 227 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.
Ulaştırma Bakanlığından "Bolu-eskişehir Hızlı Tren" AçıklamasıUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bolu-Eskişehir arasında hızlı tren hattına yönelik bir çalışma bulunmadığını açıkladı.
Mudanya’da Pazar Yeri Dereye DöndüHalitpaşa Mahallesi'nde kurulan ilçenin ikinci büyük pazar yeri sağanak yağmurla birlikte adeta dereye döndü.
Başkan Çakır, Cumhurbaşkanına Bağlama Hediye Eden Alevi Vatandaşlara Baskı Olduğunu SöylediMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malatya ziyaretinde bağlama hediye eden alevi vatandaşların baskı gördüğünü...
- Mudanya’da Pazar Yeri Dereye Döndü
- Dürüst Çöpçüye Belediyeden Ödül
- Karabük’ten Halep’e 3 Yardım Tır’ı Yola Çıktı
- Midesine 1 Kilo 37 Gram Eroin Sığdırdı
- 5 Polis Şehit Veren Köyün Öğrencilerine Polisten Giyecek Yardımı
- 100 Köpek Ve 30 Kediye Bakan Gülşen Kurt, 30 Köpeğin Zehirlendiğini İddia Etti
- Bu Pasta Avrupa Şampiyonu Yaptı
- Türk Askeri Kardak Kayalıklarından Ayrılmıyor
- Fırat Yılmaz Çakıroğlu Balıkesir’de Anıldı
- Denize Düşen Yaralı Karacayı Çıkartıp Sırtında Taşıdı
- Eski Futbolcu Anılarını Kıraathanede Yaşatıyor
- Canan Karatay’ın Bal Hakkındaki Tespitlerine Arıcılardan Tepki
- 84 Gündür Yaşam Mücadelesi Veren Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı
- İzmir’de Öldürülen Fırat Çakıroğlu Bolu’da Anıldı
- Sağlık-sen’den, Uluslararası İşbirliği Anlaşması
- Samsun Büyükşehir Belediyesinden “Heykel Haberi” Açıklaması
- Babasının Eli, Ayağı Ve Gözü Oldu
- Üniversiteli Gençler, Fırat Yılmaz Çakıroğlu İçin Yürüdü
- Çöpte Bulduğu Bayrakları Esnafa Dağıtacak
- Cumhurbaşkanının Avukatından ’Suikast Davasıyla’ İlgili Açıklama
1/20
- Samsunspor- Mersin İdmanyurdu Maçı Foto Galeri
- Bu Aşkın Kahramanı Sensin Gala Gecesi
- Sivasspor - Samsunspor maçından enstanteneler...
- Sarıkamış Harekatı'nın 102. Yılı Yürüyüşü
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.