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Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu (Hsyk), Fetö Soruşturması Kapsamında 227 Hakim Ve Savcıyı Meslekten İhraç Etti.

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Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu (Hsyk), Fetö Soruşturması Kapsamında 227 Hakim Ve Savcıyı Meslekten İhraç Etti.
IHAAW175947-GEN/20-02-2017 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), FETÖ soruşturması kapsamında 227 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

IHAAW175947-GEN/20-02-2017 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), FETÖ soruşturması kapsamında 227 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. 20.02.2017 17:59:47 TSI NNNN

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