Hakkari’de, Pkk Terör Örgütüne Ait Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda PKK terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda PKK terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 22.09.2017 günü İlimiz Merkez Taşbaşı Köyü Melüde Deresi kenarına bölücü terör örgütü mensuplarınca bırakılmış, 21 adet patlamaya hazır RPG-7 anti tank mühimmatı, 3 adet sırt çantası, 1 adet şemsiye, 1 adet akımölçer, 4000 metre uzunluğunda kablo ve 55 metre uzunluğunda hortum ele geçirilmiş. Ele geçirilen malzemeler Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde imha edilmiştir" denildi.