  • BIST 88.258
  • Altın 145,729
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C

'Halk kararını vermiştir'

»
'Halk kararını vermiştir'
Tekkeköy'de halkla buluşan CHP İl Başkanı Av. Akcagöz, "Görüyorum ki; milletimiz sessiz sedasız kararını vermiş. Milletin ferasetine güveniyoruz. Milletimiz 'hayır' diyecektir" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz, Tekkeköy İlçesi Balcalı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Referandum çalışmaları kapsamında, Tekkeköy İlçe Başkanı ve Eski Belediye Başkanı Feyzullah Çıkış ile birlikte mahalle sakinleriyle buluşan İl Başkanı Akcagöz, "Hayırların yükseldiğini görüyorum. Bu oldukça önemli" dedi.

Akcagöz, "Ülkede ciddi başka sıkıntılar var. Bu sıkıntıları millet olarak birlik içinde olursak aşarız. Ancak bu referandum süreci adeta milleti ayrıştırmaya endeksli. Bunu millet olarak hak etmiyoruz. Millet olarak her zamankinden çok, birbirimizi dinlemeye ve anlamaya ihtiyacımız var. Ortak akıl, hepimizin sözü anlamına geliyor. Bu Anayasa değişikliği ortak aklı ortadan kaldırıyor. İstenilen, tek bir kişinin vesayetine girmek. Tek bir kişinin iradesi, bizi yanılgıya ve yanlışa götürür" diye konuştu.

MİLLETİN FERASETİNE GÜVENİYORUM 
Siyasette sevgi dilinin ortadan kalktığını dile getiren CHP İl Başkanı Akcagöz, "Böyle bir siyaset olmaz. Biz hepimiz bu toprağın çocuklarıyız. Kavga etmekten çok yorulduk. Birbirimizle kavga ettiğimiz artık yeter. Önümüzü göremiyoruz. Referandumda evet diyecek olan da, hayır diyecek olan da bu memleketin asil evladıdır. Bunun üzerine ve aksine söz söyleyen her kimse, düşmanlığı körükler. İstediğimiz tek şey huzur. 15 yıldır bundan uzak yaşıyoruz. Şimdi tutmuşlar, bu Anayasa Değişikliği geçerse her şey yoluna girecek diyorlar. Koca bir yalan. Ancak görüyorum ki; millet sessiz sedasız kararını vermiş. Milletin ferasetine güveniyorum. Milletin 'hayır' diyeceğine dair hiçbir şüphem yok" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Bozkurt işareti yakıştı'27 Şubat 2017 Pazartesi 00:03
  • AK Parti'den 3 yeni kampanya şarkısı26 Şubat 2017 Pazar 23:59
  • AK PARTİ STARTI VERDİ25 Şubat 2017 Cumartesi 20:24
  • Erdoğan eski vekillerle buluştu25 Şubat 2017 Cumartesi 19:20
  • Kılıç: 'Tek adam endişeleri gereksiz'25 Şubat 2017 Cumartesi 19:18
  • CHP tabanı 'hayır' diyecek25 Şubat 2017 Cumartesi 10:15
  • Başkan Yılmaz'ın adaylık hayali boş25 Şubat 2017 Cumartesi 10:00
  • 'Destanı inananlar yazabilir'25 Şubat 2017 Cumartesi 08:54
  • CHP'li Karadeniz: 'hayır'lı bir iş yapacaklar25 Şubat 2017 Cumartesi 07:52
  • AK Partili kadınlara engellilerden ziyaret25 Şubat 2017 Cumartesi 05:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti