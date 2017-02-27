'Halk kararını vermiştir'

Tekkeköy'de halkla buluşan CHP İl Başkanı Av. Akcagöz, "Görüyorum ki; milletimiz sessiz sedasız kararını vermiş. Milletin ferasetine güveniyoruz. Milletimiz 'hayır' diyecektir" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz, Tekkeköy İlçesi Balcalı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Referandum çalışmaları kapsamında, Tekkeköy İlçe Başkanı ve Eski Belediye Başkanı Feyzullah Çıkış ile birlikte mahalle sakinleriyle buluşan İl Başkanı Akcagöz, "Hayırların yükseldiğini görüyorum. Bu oldukça önemli" dedi.

Akcagöz, "Ülkede ciddi başka sıkıntılar var. Bu sıkıntıları millet olarak birlik içinde olursak aşarız. Ancak bu referandum süreci adeta milleti ayrıştırmaya endeksli. Bunu millet olarak hak etmiyoruz. Millet olarak her zamankinden çok, birbirimizi dinlemeye ve anlamaya ihtiyacımız var. Ortak akıl, hepimizin sözü anlamına geliyor. Bu Anayasa değişikliği ortak aklı ortadan kaldırıyor. İstenilen, tek bir kişinin vesayetine girmek. Tek bir kişinin iradesi, bizi yanılgıya ve yanlışa götürür" diye konuştu.

MİLLETİN FERASETİNE GÜVENİYORUM

Siyasette sevgi dilinin ortadan kalktığını dile getiren CHP İl Başkanı Akcagöz, "Böyle bir siyaset olmaz. Biz hepimiz bu toprağın çocuklarıyız. Kavga etmekten çok yorulduk. Birbirimizle kavga ettiğimiz artık yeter. Önümüzü göremiyoruz. Referandumda evet diyecek olan da, hayır diyecek olan da bu memleketin asil evladıdır. Bunun üzerine ve aksine söz söyleyen her kimse, düşmanlığı körükler. İstediğimiz tek şey huzur. 15 yıldır bundan uzak yaşıyoruz. Şimdi tutmuşlar, bu Anayasa Değişikliği geçerse her şey yoluna girecek diyorlar. Koca bir yalan. Ancak görüyorum ki; millet sessiz sedasız kararını vermiş. Milletin ferasetine güveniyorum. Milletin 'hayır' diyeceğine dair hiçbir şüphem yok" diye konuştu.