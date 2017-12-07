HALUK VE MELTEM İÇİN ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK.

Mahkeme kararıyla bir ay aynı evde yaşamak zorunda olan Haluk ve Meltem’i zor günler beklemektedir.

Mahkeme kararıyla bir ay aynı evde yaşamak zorunda olan Haluk ve Meltem’i zor günler beklemektedir. Başka bir kadınla ilişkisi olduğunu düşündüğü için Haluk’la bir saniye bile aynı evde kalmak istemeyen Meltem, kendince çözümler üretmeye çalışır.

Haluk ve Meltem ne kadar uzlaşmaya çalışsa da, ikisinin aynı evde kalması büyük bir kaosun yaşanmasına neden olur. Gönül ve Tuna’nın hayatına da giren Tutku, özellikle Gönül’ün sevgisini kazanmayı başaracak mıdır?

Yayın Tarihi :10 Aralık Pazar/ 2017

Yayın Saati :21.00