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Hasta çocukları sevindirdiler

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Hasta çocukları sevindirdiler
Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nun eşlik ettiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında hastanelerde yatılı tedavi gören hasta çocukları sevindirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, hasta çocuklara çeşitli hediyeler verildi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde eğitimlerine devam eden öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tokat Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Bölümü'ne ziyaretlerde bulundular. Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu da öğrencilerin projesine eşlik etti.

Kendi aralarında para toplayan ve topladıkları paralarla, hastanede yatarak tedavi gören çocuklara birtakım hediyeler alan öğrenciler, Belediye Başkanı Eroğlu eşliğinde hasta odalarını tek tek ziyaret ederek, aldıkları hediyeleri çocuklara takdim ettiler. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken; öğrencilerin yaptığı bu güzel davranış Başkan Eroğlu tarafından da takdir edildi.

Belediye Başkanı Av. Eroğlu, "Bir çocuğu güldürmek, dünyalara bedeldir. Ben buradan kendilerine de bir ödev veriyorum; bizim desteğimiz ile şehrin dışında yer alan köy okullarına da ziyaretlerde bulunalım" dedi. Projeyi yürüten öğrenciler adına bir açıklama yapan Bedia Ceyhan ise, "Özellikle çocuk servisini seçtik; çünkü küçük bir oyuncağın bile onları ne kadar mutlu ettiğini görmek çok güzel bir duygu" diye konuştu. Taner YEŞİLSU / TOKAT

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