Hastane Bahçesinde 300 Fidan Toprakla Buluştu

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Devlet Hastanesinin bahçesine 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Devlet Hastanesinin bahçesine 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen fidan dikim çalışmasına, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Gerger, Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü Akçakale ilçe Şefi Halil Kahraman, hastane idaresi, doktorlar, hemşireler, güvenlik personelleri ve hastane temizlik personelleri katıldı. Hastane bahçesine iklim koşullarına uygun, çeşitli ağaç fidesi olmak üzere toplam 300 fidan dikim çalışması başladı. İlk ağaç fidesi Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya tarafından dikilerek, can suyu verildi. Fidan dikimi ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Yosunkaya, "iklim koşullarına uygun, çeşitli olmak üzere toplam 300 ağaç fidesini ilçe hastanemizin bahçesine dikimine başladık. Diktiğimiz ağaç fidelerimize can sularını da verdik. Bu çalışma ile ilçe devlet hastanemizin çevresini güzelleştirmeyi hedefliyoruz. İlçemizde ağaç yoksunluğu var. Topraklarımız suya kavuştu ve neredeyse sulanmadık bir yer kalmıyor. Geleceğimiz olan çocuklarımıza kötü bir miras bırakmak istemiyorsak bolca ağaç dikmeli ve yeşilliklerimize sahip çıkarak onları korumalıyız. Devlet eliyle bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Hastaneye gelen vatandaşlarımızın rahatça oturabileceği yeşil bir alana sahip olmaları için bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir" şeklinde konuştu.