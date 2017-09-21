Havran Ak Parti’de Seçim Heyecanı

AK Parti Havran İlçe Teşkilatı 25 Eylül'de ilçe başkanlığı için sandığa gidiyor.

AK Parti Havran İlçe Teşkilatı 25 Eylül'de ilçe başkanlığı için sandığa gidiyor.

İlçe Başkanı Erdal Önder, "Davamız aynı yol, amacımız daha güzel bir Havran ve Türkiye'dir" dedi. Sandıktan çıkacak olacak sonucun Havran'ımızda ayrıştırıcı değil, uzlaştırıcı birlik ve beraberlik olacağını bildiren Önder, "Yeni yönetim listemizi hazırladık birbirinden kıymetli arkadaşlarımız ile yolumuza hizmetlerimize devam ediyoruz. Yapılacak olan seçim şimdiden ilçemize partimize hayırlı uğurlu olsun. AK Parti kurulduğu günden bu yana her girdiği seçimden zaferle ayrılmıştır. Partimizin kurucusu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, ülkemiz hizmet noktasında adeta şaha kalkmıştır. Genel merkez tarafından bizlere verilen bu görevi en iyi şekilde yapacağımızdan, kimsenin şüphesi olmasın. Bizlere güvenen değerli büyüklerimizin güvenini boşuna çıkarmadan, aldığımız bu bayrağı daha yukarıya çıkarabilmek için canla başla çalışacağız"