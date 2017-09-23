  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 22 °C

Havza'da Başkan Özdemir güven tazeledi

»
Havza'da Başkan Özdemir güven tazeledi
Samsun AK Parti Havza İlçesi Olağan Kongresi'ne tek aday olan Başkan Sebahattin Özdemir güven tazeledi.


AK Parti Havza ilçesi Olağan Kongresi Havza Belediyesi Kültür Sarayı'nda yapıldı. İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir kongreye tek liste girdi. Başkan Özdemir güven tazeledi. 

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel yaptığı açıklamada, "Bu kongreler önümüzdeki dönemde çalışma ve hizmetlerinize ışık tutacaktır. Kongreler bizim yeniden başlangıç, birliğimizi ve beraberliğimizi yeniden tahsis etme ve yenilenme hareketimizdir. Yeni seçilecek arkadaşlarımız, şimdiye kadar görev yapmış arkadaşlarımız gibi gece gündüz uyumadan bu davaya hizmet edecek, dinlenmeden, durmadan çalışacak. Ne çalışıyorsak 3 katı, 5 katı fazla çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın ‘Metal yorgunluğu ve partimizin kuruluş dönemindeki ilkelere dönme’ sözlerinin altında yatan anlam, alışılagelmiş işlerin bir kenara bırakılmasıdır. Belediyelerde, hükümet çalışmalarında, bakanlar kurulunda alışılagelmiş işlerin dışında daha yeni, daha dinamik işlerin yapılmasıdır. Değişik ve yeni argümanlarla millete hizmet etmeliyiz. Teşkilat çalışmalarında da aynı, rutin işleri yaptık. Bundan sonra yeni işler yaparak millete hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra yapılan seçimlerde, seçime tek liste ile giren mevcut Başkan Sebahattin Özdemir, topladığı 270 oyla yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çivisiz cami zamana meydan okuyor23 Eylül 2017 Cumartesi 15:15
  • KRİPTO FETÖCÜ'YE MECLİS ONAYI23 Eylül 2017 Cumartesi 12:35
  • Bafralı muhtarın 'yol isyanı'23 Eylül 2017 Cumartesi 09:24
  • Rus uçağında boş koltuk paniği23 Eylül 2017 Cumartesi 09:00
  • Dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi Samsun'da22 Eylül 2017 Cuma 20:13
  • Tekkeköy Belediyesi sanayilere el attı22 Eylül 2017 Cuma 17:46
  • Samsun'da 5 gün tarım şenliği var22 Eylül 2017 Cuma 17:05
  • 'Ben değil, biz olacağız'22 Eylül 2017 Cuma 16:40
  • Muhtarlar Şahinkaya Kanyonu'nu gezdi22 Eylül 2017 Cuma 15:32
  • Terme altın çağını yaşayacak22 Eylül 2017 Cuma 15:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti