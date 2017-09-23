Havza'da Başkan Özdemir güven tazeledi

Samsun AK Parti Havza İlçesi Olağan Kongresi'ne tek aday olan Başkan Sebahattin Özdemir güven tazeledi.



AK Parti Havza ilçesi Olağan Kongresi Havza Belediyesi Kültür Sarayı'nda yapıldı. İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir kongreye tek liste girdi. Başkan Özdemir güven tazeledi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel yaptığı açıklamada, "Bu kongreler önümüzdeki dönemde çalışma ve hizmetlerinize ışık tutacaktır. Kongreler bizim yeniden başlangıç, birliğimizi ve beraberliğimizi yeniden tahsis etme ve yenilenme hareketimizdir. Yeni seçilecek arkadaşlarımız, şimdiye kadar görev yapmış arkadaşlarımız gibi gece gündüz uyumadan bu davaya hizmet edecek, dinlenmeden, durmadan çalışacak. Ne çalışıyorsak 3 katı, 5 katı fazla çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın ‘Metal yorgunluğu ve partimizin kuruluş dönemindeki ilkelere dönme’ sözlerinin altında yatan anlam, alışılagelmiş işlerin bir kenara bırakılmasıdır. Belediyelerde, hükümet çalışmalarında, bakanlar kurulunda alışılagelmiş işlerin dışında daha yeni, daha dinamik işlerin yapılmasıdır. Değişik ve yeni argümanlarla millete hizmet etmeliyiz. Teşkilat çalışmalarında da aynı, rutin işleri yaptık. Bundan sonra yeni işler yaparak millete hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra yapılan seçimlerde, seçime tek liste ile giren mevcut Başkan Sebahattin Özdemir, topladığı 270 oyla yeniden ilçe başkanlığına seçildi.