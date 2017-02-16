Havza'da kar 50 cm

Önceki gece başlayan kar yağışı sonucu Samsun'un Havza ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 cm, yüksek kesimlerde ise 50 cm'yi buldu.

Kar yağışı nedeni ile Havza Belediyesi tarafından ilçe merkezinde özellikle hastane yolu ve ana arterlerde tuzlama çalışmalarına başlandı. Samsun’u etkisi altına alan kar yağışının başladığı andan itibaren ilçedeki yolların trafiğe kapanmaması ve yağışın hayatı olumsuz yönde etkilememesi için mücadele başlatılan Havza Belediyesinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, geçtiğimiz haftadan itibaren kar yağışının etkisi olduğunu belirterek, "Kar yağışının yoğun şekilde sürmesi ilçemizde bazı noktalarda yaşamı zorlaştırdı. İlçe merkezimizin yanı sıra üst kesimlerde kalan mahallelerimizin de içerisinde bulunduğu bir program çerçevesinde ekiplerimiz durmaksızın çalışıyor. En az mağduriyetle yağış sürecini atlatmayı hedefliyoruz. Kar yağışının başladığı andan itibaren büyük bir özveri ile 24 saat aralıksız çalışan Havza Belediyesi ekiplerine, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine diğer tüm kurumların çalışanlarına teşekkür ediyorum. 7/24 saat görevlerinin başlarındalar" dedi.