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Hayır Çarşısı büyüyor

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Hayır Çarşısı büyüyor
Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hayır Çarşısı projesinin yenilenen merkez mağazası, düzenlenen tören ile vatandaşların hizmetine sunuldu. Başkan Taşçı, “Bu projenin gerçek sahibi Atakum halkıdır” dedi.

Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bugüne kadar 67 noktada mağazası açılan Hayır Çarşısı projesi Atakum halkı arasında yardım köprüsü kurmaya devam ediyor. Yoğun talebi daha modern ve şık bir şekilde karşılaması için yenilenen Atakum Belediyesi hizmet binasının altındaki hayır çarşısı merkez mağazası dün düzenlenen tören ile vatandaşlarla buluşturuldu. Açılışa meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda hayırsever vatandaş katıldı.

Hayır Çarşısı projesinin ilçedeki birlik ve beraberliğin en büyük yansımalarından birisi olduğunu kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bugüne kadar 42 mahallemizde ve çevre il ile ilçelerde toplam 67 Hayır Çarşısı Mağazası açarak, yaklaşık 18 bin kişiye 850 bin adet giyecek, yiyecek ve ev eşyası yardımı ulaştırdık. Bu mağazalarımız, Atakumlu yardımsever vatandaşlarımızın destekleriyle oluşturuldu. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız da mağazalarımıza gelerek ihtiyacı olan ürünü tıpkı normal bir mağazada alışveriş yapar gibi seçerek, deneyerek alıyor ve herhangi bir ücret ödemeden ihtiyaçlarını gideriyor "dedi. 

HAYIR ÇARŞISI DESTEĞİNİZLE BÜYÜYOR
Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı projesinin Atakumluların desteğiyle her geçen gün daha da güçlenerek çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “ Bu anlamda vatandaşlarımız kıyafet, ev eşyası gibi ihtiyaç duymadıkları ürünlerini Atakum Belediyesine ileterek projemize destek verebilirler. İlçemizin 29 noktasında yardım kutularımız var. Vatandaşlarımız bu noktalarda bulunan yardım kutularına kullanmadıkları kıyafetleri, ayakkabıları ve daha birçok yardım malzemesini bırakabilirler. Ekiplerimiz her gün bu kutuları kontrol ederek yardımları mağazalarımıza ulaştırıyor. Bunun yanı sıra kutuya bırakılmayacak büyüklükle eşyası olanlar veya yardım kutusuna gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımız da 444 40 55 numaralı hattan belediyemize ulaştıklarında nerede olurlarsa olsunlar ekiplerimiz gelerek yardımlarını teslim alıyorlar "diye konuştu.  Ali Ufuk ATASEVEN 

atakum--(2).jpgAyrıca vatandaşlar, yardım kutularına kullanmadıkları kıyafetleri, ayakkabıları ve daha birçok yardım malzemesini bırakarak, ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırabilliyor. 

atakum--(3).jpgYoğun talebi daha modern ve şık bir şekilde karşılaması için yenilenen Atakum Belediyesi hizmet binasının altındaki hayır çarşısı merkez mağazası dün düzenlenen tören ile vatandaşlarla buluşturuldu. 

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