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Haymana’da 15 Temmuz Şehitlerinin İsimleri Okullara Verildi

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Haymana’da 15 Temmuz Şehitlerinin İsimleri Okullara Verildi
15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen 3 kahramanın adı Haymana'daki okullarda yaşayacak.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen 3 kahramanın adı Haymana'daki okullarda yaşayacak.

FETÖ'cü teröristlerce yapılan hain darbe girişiminde şehit düşen Resul Kaptancı, Alper Kaymakçı ve Özcan Özsoy'un isimleri, doğup büyüdükleri mahallelerdeki okullara verildi. Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "15 Temmuz Şehitlerinin İsimleri Haymana'da Yaşatılıyor" programı için Haymana Çok Programlı Anadolu Lisesinde bir tören gerçekleştirildi. Törene Haymana Kaymakamı Hüseyin Göktürk, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İhsan Yalçınkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdür Yardımcısı Fatih Koçur, Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Yüksel Haşlak, Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Yurtdaş, Haymana Muhtarlar Derneği Başkanı Abdülkadir Beşkaya, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kuran'ı Kerim tilaveti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Yurtdaş, şehitliğin en yüksek mertebe olduğunu ve herkese nasip olamayacağını ifade ederek, "Bizler de aziz şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bugün Haymanalı şehitlerimizin isimlerini doğdukları mahallelerdeki okullara verdik. İsimlerini sonsuza dek yaşatacağız" dedi.

"Çanakkale'den 15 Temmuz'a Haymana Şehitleri" video gösterisinin ardından protokol konuşmalarına geçildi. Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İhsan Yalçınkaya, "Biz gençlere nasıl tank kullanılacağını öğrettik gençlerimiz ise 15 Temmuz gecesi bize nasıl tankın önüne yatılır onu öğretti" diye konuştu.

Haymana Kaymakamı Hüseyin Göktürk "15 Temmuz, bu topluma birey olamamış, bu ülkeye vatandaş olamamış onun yerine karanlık ruhlu hasta birinin peşine takılıp ülkesine milletine ihanet eden bir avuç hainin gerçekleştirmeye çalıştığı bir darbe girişimidir. Ama unuttukları bir şey vardı ki o da bu milletin yiğit evlatları. O gece Ömerler, Alperler, Resuller ve Özcanlar bu hainlere dur dedi. Bizlere düşün artık bu şehitlerimizin isimlerin yaşatıp gençlerimiz onların kahramanlıklarını anlatmaktır" ifadelerini kullandı.

Törende, isimleri okullara verilen 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine çiçek ve şehitlerin kara kalem portreleri takdim edildi. TRT spikeri Zeynep Köşker'in sunduğu törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Şehit Özsoy'un annesi oğlunun ismi geçince gözyaşlarını tutamadı. Öğrencilerin oğlu için çizdiği resmi gören anne "Vatan sağ olsun" deyince salon da herkes gözyaşlarına hakim olamadı. Törende Haymanalı 15 Temmuz gazileri de unutulmadı. Gazilere plaket takdimi yapıldı. Plaket sunumunun ardından "Şehitlik, Haymana ve 15 Temmuz Şanlı Direniş" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, yarışmada dereceye giren resimlerin sergilendiği sergi açılışıyla sona erdi.

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