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Hediyelik Eşya Dükkanına Kaçakçılık Operasyonu

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Hediyelik Eşya Dükkanına Kaçakçılık Operasyonu
Sivas'ta polis ekiplerince hediyelik eşya dükkanına gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 85 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince hediyelik eşya dükkanına gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 85 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren nargile ve hediyelik eşya dükkanına operasyon düzenledi. Polis ekiplerince dükkanda yapılan aramada 355 paket sigara, 17 adet elektronik sigara likiti, 4 kilo 250 gram kaçak nargile tütünü, 81 kilo kıyılmış tütün ve 52 adet güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili işyeri sahibi gözaltına alındı.

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