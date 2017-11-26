Hep aynı nakarat

Kağıt üzerinde Samsunspor en zor maçlarından biriydi.

Ligin yeni ekibi İstanbulspor deplasmanında taraftar desteğini arkasına alan Samsunspor ev sahibi durumundaydı adeta.

Seyirci üstünlüğünü ile büyük bir avantaj elde eden Samsunspor, deplasmanı iç saha maçına çevirdi.

17 puanla play-off potasında bulunan rakibi karşısında beklenen bir oyun formatıyla başladı Samsunspor.

Oyunu kendi yarı alanında kabul ederek kontra ataklarla pozisyon bulma gayretindeydi.

Önde oynayan ve oyuna hükmeden İstanbulspor olmasına rağmen golü bulan Kırmızı-Beyazlılar oldu.

Chibuike ile devam edip Ahmet Cebe ile sonlanan atakla 39’ncu dakikada golü bulan Samsunspor, rakibinin devrenin bitmesine saniyeler kala 10 kişi kalmasıyla da soyunma odasına büyük bir avantajla girdi.

İkinci yarının başında dışarıdaki pozisyona hakemin penaltı noktayı göstermesi yanlıştı. Furkan’ın kurtarışı mükemmeldi.

Penaltıdan sonra gelen gol ise sözün bittiği noktaydı.

10 kişi kalmış rakibine karşı pozisyon üretemeyen bir takımın değil süper lig, play-off hedefi bile hayal. Acil ve radikal kararlar alınmadığı sürede daha çok üzüleceğiz…