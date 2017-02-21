Highway Outlet’de Çocuklar İçin Dev Eğlence Merkezi Açıldı

Bolu Dağı'nda bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi'nde ailelerin çocuklarıyla doyasıya eğlenmeleri için dev eğlence...

Bolu Dağı'nda bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi'nde ailelerin çocuklarıyla doyasıya eğlenmeleri için dev eğlence merkezi hizmete girdi.

Çocuklar bu parka bayılacak. 4 bin metrekare alana kurulan Çocukkent Fungo bölgenin en büyük oyun alanı olarak Highway Outlet Alışveriş Merkezi'nde hizmete girdi. İçerisinde çocukların büyük ilgisini çeken soft play oyun alanı, çarpışan arabalar, dönme dolap, balerin, ranger, gondol gibi birbirinden renkli daha birçok oyuncak bulunuyor. Eğlence merkezi ayrıca Bowling, bilardo ve sinema salonu ile 7'den 70'e herkese eğlence fırsatı sunuyor. Alışveriş merkezi yetkilileri Bolu, Düzce ve çevre illerden ziyaretçileri çocuklarıyla birlikte AVM'ye beklediklerini ifade ettiler.