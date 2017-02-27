Hilvan Myo’da Eğitim Ve Motivasyon Konulu Konferans Düzenlendi

Hilvan Meslek Yüksekokulunda eğitim ve kişisel gelişim konulu bir konferans düzenlendi.

Hilvan Meslek Yüksekokulunda eğitim ve kişisel gelişim konulu bir konferans düzenlendi.

Düzenlenen konferansa, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli'nin sunduğu konferansa Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Ahmet Oymak, Araştırmacı-Yazar Mehmet Oymak, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Hilvan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Seyit Ahmet Oymak yaptığı açılış konuşmasında, "İlk yarıyıl başlattığımız seminer ve konferanslarımıza devam ediyoruz. Dekanımız Prof. Dr. Esra Siverekli ile bu dönem etkinliklerin startını verdik. Belediye Başkanımız Aslan Ali Bayık'a bizleri etkinliklerimizde yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız etkinliklerle sizlere teorik bilginin yanında işinize yarayabilecek, faydalanabileceğiniz bazı bilgileri sizlerin istifadesine sunmak istiyoruz. Hocalarımızın deneyimlerinden sizlerin yararlanmanız uygun olacaktır. Üniversitemizin eski hocalarından meslek yüksekokulu müdürlüğü yapmış, araştırmacı yazar Mehmet Oymak hocamızda bugün bizlerle beraber, kendisine de ayrıca hoş geldiniz diyorum" dedi. Konferans öncesi bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, "Eskiden yöremizde bazı kız çocukları okula gönderilmiyordu. Ama şimdi öyle düşünenlerin sayısı azaldı, herkes çocuğunu okutmak istiyor. Aramızda bizim çevremizden hocalarımız, profesörlerimiz çoğalmaya başladı. Siz öğrencilerimizde öğretmen, öğretim elemanı olabilirsiniz. Yeter ki azimli olun. Siz isterseniz her şeyi başarabilirsiniz. Yeter ki kendinize inanın ve çok çalışmayı ihmal etmeyin. Müdürümüzü de tebrik ediyorum. İlçe okulu olmamıza rağmen çok önemli işler başarıyor" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından konferansa geçildi. Yaptığı konuşmada öğrencilere tavsiyelerde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Esra Siverekli, Hilvan Meslek Yüksekokulunda okuduğunuz için çok şanslısınız. Okulumuzdaki bütün hocalar sizin kendinizi geliştirmeniz için çaba sarf ediyorlar. Hocalar ekipçe sizlerin yanınızdalar. Bunun kıymetini bilin. Eğitimde motivasyon çok ciddiye alınması gereken bir konudur. Motivasyon, eğitimle birlikte hayatımızın yön kazanmasına büyük faydalar sağlamaktadır. Motivasyon bir kuvvettir, güçtür. Bu güce sahip olmazsak hayatın hiçbir alanında ciddi gelişmeler sağlayamayız. İstediğimiz hedefe ulaşmamız mümkün olmaz. Bu nedenle motivasyonu yüksek bireyler olarak toplumda yer edinmeliyiz" diye konuştu.