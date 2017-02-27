Hızlı Olduğu İddia Edilen Pikap, Alt Geçit Girişinde Yan Yattı: 3 Yaralı

Malatya'da bir alt geçitte meydana gelen trafik kazasında aşırı hız yapan pikap, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yan yattı.

Malatya'da bir alt geçitte meydana gelen trafik kazasında aşırı hız yapan pikap, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yan yattı.

İddiaya göre, Malatya'da Doğu istikametinden Ankara yönüne doğru seyir halinde bulunan Serdar U idaresindeki 44 BB 381 plakalı pikap araç, aşırı hız nedeniyle Şire Pazarı Alt geçinde savrularak, yan yattı. Araç yaklaşık 50 metre sürüklenirken, karşı yönden seyir eden başka aracın olmaması daha büyük bir faciayı önlediği öğrenildi. Kazada, araçta bulunan sürücü Serdar U ve yanındakiler Serdar K. ile Ramazan U. yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Yan yatan aracın kaldırılması için çağrılan çekicinin gelmesi beklenirken, polis kazanın meydana geldiği şeritleri ulaşıma kapattı

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serdar U., Enes K. ve Ramazan U'nun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.