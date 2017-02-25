Hocalı Katliamı 25. Yılında Anıldı

Hocalı katliamının 25. yılında, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonu'nda, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli...

Hocalı katliamının 25. yılında, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonu'nda, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu ve Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'nun Azerbaycan Milletvekili Sayın Elşen Musayev ve beraberindeki heyeti ağırladığı bir anma etkinliği gerçekleştirildi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, geleceğin daha iyi olabilmesi için tarihten ders çıkarılması gerektiğini dile getirirken; bir soyu, bir ırkı, bir topluluğu kin ve nefretle ortadan kaldırma eyleminin soykırım olduğuna dikkat çekerek, medeni insanın kendisi için hangi acıyı hissedebiliyorsa başkası için de o acıyı hissedebilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Acı neredeyse hangi sınırların ötesindeyse, o acıyı yaşayan mazlumdur onu yapan da zalimdir. Biz vicdanın sesiyiz. İnsanlık adına bu acıların bir daha yaşanmaması için kararlılığımızı direncimizi haykırıyoruz" sözleriyle konuşmasını noktaladı ve kürsüyü Azerbaycan Milletvekili Sayın Elşan Musayev'e devretti.

Musayev ise konuşmasında 25 yıl önce Hocalı'da gerçekleşen katliamda verilen kayıpları ele aldı. Dünyanın hiçbir yerinde öldükten sonra bir bebeğin üzerinde böyle bir vahşet yapılmadığını vurgulayarak, bunun vahşet olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Aydeniz Haşimova ve ekibinin, seslendirdikleri Azeri şarkılarla devam eden etkinlik, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu ve Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'nun, misafirlere plaketlerini takdiminin ardından sonlandı.