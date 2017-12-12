Hrü’de İslam’ın Harem-i İzzeti Kudüs Paneli

Harran Üniversitesi'nde "İslam'ın Harem-i İzzeti Kudüs" konulu panel düzenlendi.

Harran Üniversitesi'nde "İslam'ın Harem-i İzzeti Kudüs" konulu panel düzenlendi.

Osmanbey Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen panele konuşmacı olarak, İnsan-Der Başkanı Mustafa Kırıkçı, İlahiyat Fakültesi Öğretim üyeleri Doç. Dr. Celil Abuzer ve Yrd. Doç. Dr. Huzeyfe El Hatip katıldı. Harran Üniversitesi ile Şanlıurfa Gençlik Merkezinin ortaklaşa düzenlediği panele öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Panelde konuşan İnsan-Der Başkanı Mustafa Kırıkçı, Mevlana'nın "Yüreğinde aşk olmayan yok olsun" sözünü hatırlatarak başladığı konuşmasına, "Yüreğinden Kudüs sevgisi olmayan Müslümana ne diyebiliriz ki" diyerek İslam'ın en önemli kentlerinden, çevresi kutsanmış ve İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksayı yüreğimizde yer vermemiz gerektiğini söyledi. Panelin bir diğer konuşmacısı İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Celil Abuzer ise Cuma günü hutbelerde Kudüs konusunun işlendiğine dikkat çekerek, "Başka ülkelere baktım. Mesela Suudi Arabistan'da hutbelerde anne baba hakları konuşuldu. Bahreyn'de başka şeyler. BAE başka hutbe okundu. Demek ki bu bayrağı düştüğü yerden kaldıracak olan bizleriz. Bu yük bizim omzumuzda. Bizler bu kutsalı yüklenmek zorundayız" dedi.

En son söz alan Yrd. Doç. Dr. Huzeyfe El Hatip ise Selahattin Eyyübi'nin Kudüs şehrine verdiği öneme değinerek onun şiirini Arapça okudu. Yaklaşık olarak iki saat süren panele Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Yeni, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.