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'Hükümete desteğe hazırız'

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'Hükümete desteğe hazırız'
MHP Grup Başkanvekili Usta, sundukları önerilerinin ülkenin gücünü daha fazla artıracağını söyleyerek, "Reform ve politika önerilerinde de hükümeti desteklemeye hazırız" dedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu'nda 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin tümü üzerine konuştu.

İç ve dış siyasi ortamın ve gelişmelerin ekonomi üzerinde olumsuz tesirleri olduğuna dikkati çeken MHP'li Usta, Türkiye'nin kuşatılmaya çalışıldığını ifade etti. Usta, böyle bir ortamda sorunların üzerinde durmaktan ziyade çözüm önerilerinin üzerinde durmayı ve millete ümit verecek politikaları ortaya koymayı milli bir duruş olarak gördüğünü de dile getirdi.

MESELELER ÇÖZÜLÜR
Sundukları bütün önerilerilerin, ülkenin uluslararası rekabet gücünü artıracağını, iş ortamını düzelteceğini ve yolsuzluk algısını azaltacağını kaydeden MHP Grup Başkanvekili Usta, şunları kaydetti; "Bu da daha fazla gelir daha fazla istihdam daha fazla refah demektir. Sonuç olarak, iç siyasette, dış politikada ve doğru gördüğümüz diğer politikalarda hükümeti nasıl destekliyorsak, reform ve politika önerilerinde de hükümeti desteklemeye hazırız. Türk milleti her şeyin en iyisine layıktır. Türkiye’yi daha müreffeh bir ülke yapacak alt yapıya sahibiz. Doğru yönetim, doğru organizasyon Türkiye’nin meselelerini çözecektir." Barış GÖK

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