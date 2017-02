Huylu huyundan vazgeçmiyor

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yine aldığı ceza ile gündeme geldi. Daha önce de çalıştığı kulüplerde bir çok kez ceza alan genç teknik adam, böylesine zor bir süreçte kulübede değil, tribünde oturarak takımını yalnız bıraktı.



Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü yine yaptı yapacağını. Agresif bir teknik adam olarak Türk futbolunda ismini ön plana çıkaran Osman Özköylü, daha önce çalıştığı bir çok takımda gerek saha içinde gerekse maç sonrası yaptığı açıklamalarla federasyonun kara listesine girdi. Her sezon en az 3 maç ceza alarak takımını sahada yalnız bırakan genç teknik adam, bir türlü bu huyundan vazgeçemiyor.

TARAFTAR DA TEPKİLİ

Ligde adeta ölüm kalım savaşı veren Samsunspor’un en çok ihtiyacı olduğu bir dönemde aldığı bu ceza ile takımını tribünden takip etmek zorunda kalan Osman Özköylü’ye taraftarlar da tepki gösteriyor. Alınan 2-1’lik Sivasspor mağlubiyeti sonrası maçın hakemi Bahattin Şimşekle ilgili yaptığı, “Karşılaşmayı yöneten Bahattin Şimşek Aydınlı. Ben de Aydınlıyım. Ancak ben kendisinden utanıyorum. Bu maçta bizi katletmek için adeta her şeyi yaptı. Bugün Sivasspor’un kazanması için hemşerim her şeyi yapmıştır. Kötü bir yönetim gösterdi. Bugün Sivasspor kazanması için maçın hakemi sevgili hemşerim her şeyi yapmıştır, onu da tebrik ediyorum” açıklamaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

CEZA ÇOK AĞIR

Disiplin Kurulu tarafından Osman Özköylü’ye, 3 maç ceza verildi. Yapılan açıklamada; “Samsunspor Kulübü teknik sorumlusu Osman Özköylü’nün, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı” ifadeleri kullanıldı. Daha önce de Samsunspor ile çıktığı ilk maçta ceza alarak takımını tribünden takip etmek zorunda kalan Osman Özköylü’ye verilen bu ceza elbette çok ağır. Ancak Özköylü’nün de artık daha dikkatli olması gerekiyor.

DAHA DİKKATLİ DAVRANMAK ZORUNDA

Çünkü kalan tüm maçların hepsi final niteliğinde. Artık telafisi olmayan maçlar oynanıyor. Teknik adamın sahadaki varlığı, kendi oyuncularına olan etkisi kadar rakip takıma da bir tehdittir aynı zamanda. Böylesine kritik bir süreçte verilen cezanın yanlışlığı kadar Osman Özköylü’nün tavrı da, söylemleri de doğru olmamıştır. Kendisine bu kadar ihtiyaç duyulduğu bir ortamda daha dikkatli davranmak zorunda.

YÖNETİM, HOCAYI UYARMALI

Artık hiçbir mazeret yok. Takımın ligde kalması için en fazla ihtiyaç duyulan isimlerin başında Osman Özköylü geliyor. Her gittiği takımda aynı durumla karşı karşıya kalan Osman Özköylü’nün artık daha dikkatli ve duyarlı olması lazım. Böylesine zor bir durumda 3 maç takımının yanında olamaması hem futbolcuları hem de taraftarı olumsuz etkiler. Bu yaşattığı tablo artık son bulmalı. Yönetim de kendisini bu noktada uyarmalı, Samsunspor’un ciddiyeti göstermeli.

HAYRİ ÜLGEN UYARMIŞTI

Daha birkaç hafta önce TRT Spor’da program yapan Samsunspor’un da eski futbolcularından yorumcu Hayri Ülgen’de canlı yayında Osman Özköylü’yü uyarmıştı. “Aman hocam senin kulübede olman lazım” diyerek genç teknik adamın takımını yalnız bırakmaması konusunda dikkatini çeken Ülgen’in bu yorumundan bir hafta sonra hocanın aldığı ceza adeta “Huylu huyundan vazgeçmiyor” dedirtti.

FEDERASYON NİYETİNİ ORTAYA KOYDU

Türkiye Futbol Federasyonu da bir kez daha Samsunspor’a bakışının ne kadar olumsuz olduğunu gösterdi. Daha önce de bir çok uygulamayı ilk Samsunspor’a uygulayan federasyon Osman Özköylü’nün hakemle ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle verdiği üç maçlık cezayla da niyetini ortaya koydu.

GÜNEŞ’E 1 MAÇ, ÖZKÖYLÜ’YE 3 MAÇ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e, Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında çıkan olaylar nedeniyle bir maç ceza veren federasyonun, konu Samsunspor olduğunda ne kadar acımasız davrandığını da gördük. Futbolcunun boğazını sıkarak sportmenliğe aykırı bir tutum sergileyen Güneş’e verilen ceza ile “Hemşerim olan hakemden utanıyorum” diyen Özköylü’ye verilen ceza arasındaki ayrımcılık federasyonun tarafsızlığına da gölge düşürdü.

TARAFTARLARDAN FEDERASYONA TEPKİ

Samsunsporlu taraftarlar da sosyal medya üzerinden Futbol Federasyonu’na ve Başkan Yıldırım Demirören’e tepkilerini dile getirdi. Samsunspor’a karşı yapılan adaletsizliğe tepkilerini gösteren taraftarlar, yönetimden ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’tan da Samsunspor’un haklarını federasyon nezdinde savunmalarını istedi.