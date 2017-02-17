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Huzurevi sakinlerine ziyaret

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Huzurevi sakinlerine ziyaret
AK Parti Çorum İl Başkanı Karadağ, Türkiye’nin geleceğini ulu çınarların tecrübesiyle inşa edeceklerini söyleyerek, "Geçmişini bilmeyenler geleceği inşa edemez" dedi

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, parti yöneticileriyle birlikte Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti. Huzurevi sakinlerine karanfil hediye eden İl Başkanı Karadağ, yaşlılarla sohbet etti.

'HEPİMİZ YARININ YAŞLILARIYIZ'
Ulu çınarların Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, güvenliği koruyan askerleri, polisleri, bekçileri, öğretmenleri, devlet yöneticilerini, memurları yetiştirdiğini dile getiren Karadağ, "Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak kadroları sizler hazır hale getirdiniz. Toplumsal yaşamın temel kuralı karşılıklı sevgi ve saygı Türk toplumu bu temel kural doğrultusunda, toplumsal dayanışmayı yaşamın her evresinde ilke edinmiştir. Yaşlılara bugün gösterilecek sevgi ve saygı gelecek kaygılarımızı azaltacaktır. Unutmayalım ki hepimiz yarının yaşlılarıyız. Türkiye'nin geleceğini yaşlılarımız tecrübesiyle şekillendirecek. Geçmişini bilmeyenler geleceği inşa edemez" dedi. Huzurevi Müdürü Hüseyin Penez, ziyaretten dolayı Karadağ’a teşekkür ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mustafa DEMİRER / ÇORUM

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