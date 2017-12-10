İbrahim Sadri, Hz. Mevlana’yı Şiirle Anlattı

Hazreti Mevlana'nın 744. vuslat yıldönümü dolayısıyla Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen anma programının konuğu şair İbrahim Sadri oldu.

Hazreti Mevlana'nın 744. vuslat yıldönümü dolayısıyla Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen anma programının konuğu şair İbrahim Sadri oldu.

Program, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezinde düzenlendi. Programda açılış konuşması yapan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak son iki ayda kültürel faaliyetleri daha da arttırdık. Burada anlamlı bir gece için toplandık. Son zamanlarda dünya genelinde insanlık dışı olaylar yaşanıyor. Hz. Mevlana bütün insanlığa yol gösteren, bütün insanlığın kardeş olduğunu ve ilahı aşkını beyan eden bir düşünürdü. Mevlana'yı anlamanın dünyada insanlığın huzura varacağı en büyük mihenk taşı olduğunu düşünüyoruz. İnsanlık Hz. Mevlana'yı yeterince kavrayamamış. Mevlana'nın dile getirdiği fikirler idrak edilseydi bugün dünyada kan ve göz yaşı olmazdı" dedi.

Başkan Taşçı'nın konuşmasından sonra sahneye çıkan İbrahim Sadri, Hz. Mevlana'yı Mevlana konulu şiirlerle anlattı. İbrahim Sadri'nin sunumuyla Hz. Mevlana'yı dinleyen vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. Şiir aralarında Samsun'la ilgili düşüncelerini paylaşan Sadri, Atakum sahilinin Türkiye'nin en güzel sahillerinden biri olduğunu söyledi.