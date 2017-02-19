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İçişleri Bakan Yardımcısı Öztürk: "Terörle Mücadelemizi Sürdüreceğiz"

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İçişleri Bakan Yardımcısı Öztürk: "Terörle Mücadelemizi Sürdüreceğiz"
Siirt'te kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve korucularla bir araya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Sabahattin Öztürk, terörle...

Siirt'te kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve korucularla bir araya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Sabahattin Öztürk, terörle mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sabahattin Öztürk, Siirt'te kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, Jandarma Genel Komutanlığından Tümgeneral Ali Özkara, Siirt Vali Vekili Bünyamin Kuş, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu da katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Öztürk, "Güvenlik mücadelemizi, terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu konuda sizin desteğiniz olmazsa bizim başarımız eksik kalır. Bizim gücümüz, devletimizin gücü, milletimizin gücü sizin devletimize olan meşru sadakatinizden kaynaklanıyor. Bizim ordumuz, polisimiz, jandarmamız tek başına güvenliği sağlayamaz, eğer insanlar buna itaat etmezse. Size dayanıyor her şey, vatandaşımıza dayanıyor. Her bir ferdimiz bu çerçevede devletin arkasında yer aldı ve alıyor da. Türkiye'nin 2017 yılındaki mücadelesinde sizin bugüne kadar olduğu gibi devam eden desteğinize bundan sonra ihtiyacımız olacaktır" dedi.

Öztürk, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Öztürk: "Terörle Mücadelemizi Sürdüreceğiz"

İçişleri Bakan Yardımcısı Öztürk: "Terörle Mücadelemizi Sürdüreceğiz"

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