İçişleri Bakanı Soylu Gazilerle Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazilerle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazilerle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Vilayetler Evi'nde düzenlenen yemekli programında gazilerle bir araya gelen Bakan Soylu, büyük bir aile olduklarını, ne yapılırsa yapılsın u ailenin huzuruna, saadetine, bağlılığına halel getiremeyeceklerinin en güzel örneği olduğunu ifade etti. Gazilerin memleketin her noktasından geldiklerini belirterek acı haberler almak istemediklerini kaydeden Soylu, "Her haber bizi kahrediyor. Dik durmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu salonda şu anda çok anlamlı bir hava var, güzel bir hava var. O fedakarlıkları yapmayı göze aldığınız için buradasınız. Bir taraftan manevi olarak, bir taraftan da bizi biz yapan, özümüzü kucakladığımız, özümüzü keşfettiğimiz, bizim insanlık açısından neyi ifade ettiğimizi bir kez daha bize anlatan bir hava var. Bunun sahibi sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

Cehalet ve fukaralık ile mücadele ettiklerini kaydeden Soylu, "Ülkemizin 81 iline üniversite açarak, çocuklarımızı, evlatlarımızı en iyi yerlerde okutmaya çalışarak, onun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Onun için güçlü, kuvvetli olmalıyız, kudretli olmalıyız, bize kurulan oyunlara sizden aldığımız cesaretle karşı koymalıyız. Esas dünyamızın ahir olduğunu ve esas zorunluluğumuzun oraya ait olduğunu bilenlerdeniz. Bunun için hep birlikte büyük bir gayreti ortaya koymak zorundayız" dedi.

Suriye'deki, Irak'taki insanlara batılı ülkeler gibi bakmadıklarını belirten Soylu, "Üzerimize savaşlarla geldiler bizi yıkamadılar, darbeler yaptılar, tanklarla, F16'larla milletin alın teriyle biriktirdiklerini aziz milletin üzerine namluyla saldırdılar ama beceremediler. Yüzde 8 binlik faizlere mahkum etmek istediler ama devam ettiremediler. Üzerimize terör örgütleriyle geldiler, PKK, DAEŞ, FETÖ'sü her biri bir taraftan geliyorlar. İstedikleri tek şey, bu geleneği, göreneği, ezanı koparmak istediler. Arakan'da, Suriye'de dili, dini ne olursa olsun mağduriyete düşmüş insanlara el uzatacak bir Türkiye Cumhuriyeti ve onun güçlü lideri Recep Tayyip Erdoğan olmasın istiyorlar" şeklinde konuştu.

Türkiye düşmanlarının bir polisin şehit veya gazi olduğu zaman Türkiye'yi bitireceklerini sandıklarını ifade eden Soylu, "Ey ahmaklar en son 15 Temmuz'da yaşadık. Şehit olan arkadaşını kenara alıp onun yerine şehit olmak için duran insanları gördük" diye konuştu.