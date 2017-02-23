İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bölge Güvenlik Toplantısına Katıldı

Erzurum'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 ilin valileri ile Bölge Güvenlik Toplantısı yaptı.

Erzurum'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 ilin valileri ile Bölge Güvenlik Toplantısı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Palandöken'de bulunan Sway Hotelde gerçekleşen toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu katıldı.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarının da hazır bulunduğu toplantıda, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumdaki güvenlik konuları görüşüldü.

Toplantı açılışın ardından basına kapalı devam etti.