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'İdam için referandum yolu açabiliriz'

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'İdam için referandum yolu açabiliriz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam talebinin parlamentodan geçmesi durumunda onaylayacağını belirterek, "Gerekirse bunun için de bir referandum yolu açabiliriz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da Valilik önünde düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ülkemizin ve milletimizin geleceği için istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Eğer mevcut sistemle Türkiye'nin hedefine ulaşabileceğine, eskiden beri yaşadığı sorunları çözebileceğine inansaydık emin olun anayasa değişikliği konusunda en küçük bir adım atmazdık. Biz bu sistemi sadece ve sadece milletimiz için istiyoruz. Türkiye hedeflerine daha kolay ulaşabilsin diye istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam talebinin parlamentodan geçmesi durumunda onaylayacağını belirterek, "Eğer parlamentodan bu çıkmıyorsa anayasa değişikliği için bir referandum talebini şimdiden hatırlatıyorum. İnşallah onun için de ne yaparız, yine millete gideriz" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'YE 'TEK ADAM' CEVABI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'daki mitinginde CHP'nin 'tek adam' eleştirilerine cevap verdi. Erdoğan, "Tek adam  diyorsanız, tek adamcılık CHP'de var. CHP'nin il başkanları o ilin valisiydi. Gençler babalarınıza, dedelerinize sorun onlar söylesin. Tek particilik, tek adamcılık böyle götürdüler. Türkiye terör örgütleriyle mücadelesini daha güçlü sürdürebilsin diye yeni yönetimi istiyoruz. Bölgesinde ve dünyada daha etkin bir hale gelebilsin diye bunu istiyoruz. Dünyada en gelişmiş ülkelerin 52'si Başkanlık sistemiyle yönetiliyor" diye konuştu. 

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Erdoğan Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya 9-10 Mart tarihlerinde iki günlük bir ziyaret gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geleceği belirtildi. Erdoğan'ın ziyaretinde enerji ve Suriye meselesi öncelikli konular arasında olacak.

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