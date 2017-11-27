İdealist öğretmen eksikliğimiz var

Samsun OMÜ'de düzenlenen 'Mezun-Öğrenci Buluşması'nda konuşan Uğur Okulları Genel Müdürü Numanoğlu, "Fiziki altyapıda Avrupa'dan iyi durumdayız. Sorunumuz nitelikli, idealist öğretmen eksikliği "dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünün düzenlediği "Mezun-Öğrenci Buluşması", Fakültenin konferans salonunda gerçekleştirildi. Samsun Uğur Okulları Genel Müdürü Davut Numanoğlu'nun davetli konuşmacı olarak iştirak ettiği buluşmaya, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

1990 yılında OMÜ Tarih Öğretmenliği’nden mezun olarak 27 yıl eğitim sektörüne hizmet veren Samsun Uğur Okulları Genel Müdürü Davut Numanoğlu, eğitime dair edindiği izlenimleri aktararak öğrencilerin hayatına yeni bir pencere sunmak istediğini dile getirdi.

DEĞERLENDİRMEDE SIKINTI VAR

Türkiye'nin eğitim sistemindeki eksikliklere değinen Davut Numanoğlu, Türk eğitim sistemindeki büyük sıkıntılardan birinin de ölçme ve değerlendirme kısmında yaşandığını ifade etti. Bu nedenle sürekli yeni ölçme-değerlendirme sistemlerinin denendiğine dikkat çeken Numanoğlu, "Ön yargısız, algılama kapasitesini ölçme, bilgiyi kullanabilme gibi evrensel kriterlere göre ölçme yapan PISA adı verilen bir değerlendirme sistemi var. Bizim de sağlıklı bir sistem oluşturmak için bu kriterleri baz almamız gerekiyor " dedi.

EĞİTİMDE HATANIN TELAFİSİ YOK

Türk eğitim sistemindeki diğer bir sorunun, öğrenme ve öğretme modellerinde yaşandığına dikkat çeken Davut Numanoğlu, " Fiziki altyapıda hiçbir sorunumuz yok. Hatta bu konuda pek çok Avrupa okulundan daha ileri durumdayız. Sorunumuz nitelikli, idealist öğretmen eksikliği. Pek çok öğretmen, mesleği işe başladıktan sonra deneme yanılma yoluyla öğreniyor ancak öğrenene kadar da çok sayıda öğrencinin hayatını olumsuz etkilemiş oluyor. Unutmayın ki eğitimde geriye dönüp hatayı telafi etme imkânını yok. Eğitim politikamızı güncellemeli, bu sorunların giderilmesi için hep beraber çalışmalıyız." ifadelerini kullandı. N.Alper CABBAR