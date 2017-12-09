İhraç edildim ama halen ülkücüyüm

Çorum Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, MHP'den ihraç edilmesiyle ilgili, "Beni partiden ihraç edebilirler ama ülkücüğümden ve milliyetçiliğimden ihraç etmeye kimsenin gücü yetmez" dedi.

Başkan Şahiner, partiden ihraç edildiğini dün kendisine ulaşan tebliğ ile öğrendiğini söyledi. "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra ki süreçte de dava arkadaşlarımla birlikte ortak bir karar alıp, onu uygulayacağız" diyen Şahiner, "Hayatım boyunca içinde bulunmaktan onur duyduğum ve görev aldığım, her kademesinde mücadelesini verdiğim partimin, ülkemin geleceği ile ilgili verilen kritik kararlar noktasında takındığı tutum, şahsımı ve benim gibi düşünen birçok ülke sevdalısını endişeye düşürmüş ve ülkemizin geleceğine yönelik hayal kırıklığına uğratmıştır "dedi.

Genel merkez yöneticilerine hakkını helal etmediğini dile getiren Şahiner, "Bizler siyaseti, kişisel menfaatleri için değil aksine idealleri ve hizmet ettikleri halkın gelişmesi için yapanlardanız. Bu inançla sonuç olarak Sungurlulardan aldığımız güç ve destekle yapılan hizmetleri her geçen gün daha da artıracağız, Sungurlu'nun yaşanabilir bir ilçe olması noktasında tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.