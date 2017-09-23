Ikby Başkanı Barzani Kararlı: "Referandum Zamanında Yapıalacak"

Fransa'nın Bağdat Büyükelçisi Bruno Aubert ile bir araya gelen Irak Kürt Bölgesel Yöentimi Başkanı Mesud Barzani, "Referandum zamanında yapılacak" dedi.

Fransa'nın Bağdat Büyükelçisi Bruno Aubert ile bir araya gelen Irak Kürt Bölgesel Yöentimi Başkanı Mesud Barzani, "Referandum zamanında yapılacak" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Erbil'de Fransa'nın Bağdat Büyükelçisi Bruno Aubert ve beraberindeki heyeti kabul etti. Fransa'nın Bağdat Büyükelçisi Bruno Aubert ile bir araya gelen IKBY Başkanı Mesud Barzani, bağımsızlık referandumunun zamanında yapılacağını söyledi. Barzani konuya ilişkin "Referandum zamanında yapılacak" dedi.

Ayrıca Başkanlıktan yapılan açıklamada, Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Dominic Mas'ın da hazır bulunduğu görüşmede, Büyükelçi Bruno Aubert'in, Kürdistan halkının talebine karşı olmadıkları, Fransa ve Kürdistan halkı arasındaki tarihi ve dostane ilişkilerin gelişerek devam etmesinden yana oldukları yönünde ifadelerine yer verildi. Ancak Aubert, prensip olarak demokratik bir uygulama olan referanduma karşı olmadıklarını ancak zamanlamanın uygun olmadığını ve referandumun DEAŞ'le mücadeleyi olumsuz yönde etkileyebileceği endişesi taşıdıklarını ifade etti.