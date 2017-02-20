  • BIST 88.830
  • Altın 144,131
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 5 °C

İlaç değil takviye edici ürün

»
İlaç değil takviye edici ürün
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özkaya, geçtiğimiz günlerde akciğer kanserine iyileştirdiği belirtilen ilaçla ilgili bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu belirterek, "Bu takviye edici üründür ilaç değildir. Faydası olup olmadığı araştırılıyor" dedi

2009 yılında kansere yakalanan otobüs firmasından emekli 59 yaşındaki Metin Özçelik'in kendi geliştirdiği ve üzerinde deneyerek sonuç aldığı ilaçla ilgili VM Medical Park Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şevket Özkaya, yazılı açıklama yaptı.

İlacın takviye edici ürün olduğunu Gıda Tarım ve Hayvacılık Bakanlığı nezdinde  onay işlemlerinin kendisinin yürüttüğünü belirten Özkaya, "Bu olayın şahsımın ve çalıştığım kurum Medical Park’ın hiçbir ilgisi yoktur. Bu ürün ilaç değildir ve hastalıklara ve özellikle kanser hastalarına verildiği doğru değildir. Gıda takviyesi ürün olup bu amaçla kullanılmaktadır” dedi.

ETKİSİ ARAŞTIRILIYOR 
Ürünü inceletmek için Tarım Bakanlığı’na başvurulduğunu söyleyen Özkaya, “Bunun bir şirket üzerinden yapılması gerektiğini öğrendik. Ürünün içindekilerinin insan sağlığına uygun olup olmadığını analiz ettirmek için kendi şirketim adına başvurdum. İçinde ne olduğunu Metin Bey ve Tarım Bakanlığı biliyor, ben sadece eğer bakanlık onayı gelirse bunu kullananlarda işe yarayıp yaramadığını araştırmak ve bilimsel çalışma yapmak için işin içine girdim. Haberde onayı geldiğini ve kullananlarda fayda görenler olup olmadığını inceleme yapacağımız bildirmek istedik ama talihsiz ve kontrolüm dışında internet siteleri bu ürünü ilaç olarak haber yapmış. Benim onayımdan geçmeden ve bana gösterilmeden yapılmış bu haberi mahkeme kararı ile düzeltilmesi için hukuki başvuru yaptım" diye konuştu. 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yanlış sivilce tedavisi iz bırakıyor15 Şubat 2017 Çarşamba 17:51
  • Büyük Anadolu'dan 'kanser' farkındalığı14 Şubat 2017 Salı 18:37
  • 'Botoksla aşırı terlemeye son'14 Şubat 2017 Salı 18:30
  • Siyah nokta ve sivilceler için kremler ve ilaçlar13 Şubat 2017 Pazartesi 19:25
  • Hemoroid tedavisi için ilaçlar ve kremler13 Şubat 2017 Pazartesi 19:22
  • Ayak ve tırnak mantarı için krem ve ilaç13 Şubat 2017 Pazartesi 19:19
  • VM Medical Park Gebelik Okulu kurdu13 Şubat 2017 Pazartesi 18:12
  • Memleket sevdasını kariyerine tercih etti12 Şubat 2017 Pazar 19:25
  • 112 personelleri önlem istiyor11 Şubat 2017 Cumartesi 06:00
  • Ölen gencin organları umut oldu10 Şubat 2017 Cuma 18:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti