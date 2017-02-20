İlaç değil takviye edici ürün

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özkaya, geçtiğimiz günlerde akciğer kanserine iyileştirdiği belirtilen ilaçla ilgili bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu belirterek, "Bu takviye edici üründür ilaç değildir. Faydası olup olmadığı araştırılıyor" dedi

2009 yılında kansere yakalanan otobüs firmasından emekli 59 yaşındaki Metin Özçelik'in kendi geliştirdiği ve üzerinde deneyerek sonuç aldığı ilaçla ilgili VM Medical Park Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şevket Özkaya, yazılı açıklama yaptı.

İlacın takviye edici ürün olduğunu Gıda Tarım ve Hayvacılık Bakanlığı nezdinde onay işlemlerinin kendisinin yürüttüğünü belirten Özkaya, "Bu olayın şahsımın ve çalıştığım kurum Medical Park’ın hiçbir ilgisi yoktur. Bu ürün ilaç değildir ve hastalıklara ve özellikle kanser hastalarına verildiği doğru değildir. Gıda takviyesi ürün olup bu amaçla kullanılmaktadır” dedi.

ETKİSİ ARAŞTIRILIYOR

Ürünü inceletmek için Tarım Bakanlığı’na başvurulduğunu söyleyen Özkaya, “Bunun bir şirket üzerinden yapılması gerektiğini öğrendik. Ürünün içindekilerinin insan sağlığına uygun olup olmadığını analiz ettirmek için kendi şirketim adına başvurdum. İçinde ne olduğunu Metin Bey ve Tarım Bakanlığı biliyor, ben sadece eğer bakanlık onayı gelirse bunu kullananlarda işe yarayıp yaramadığını araştırmak ve bilimsel çalışma yapmak için işin içine girdim. Haberde onayı geldiğini ve kullananlarda fayda görenler olup olmadığını inceleme yapacağımız bildirmek istedik ama talihsiz ve kontrolüm dışında internet siteleri bu ürünü ilaç olarak haber yapmış. Benim onayımdan geçmeden ve bana gösterilmeden yapılmış bu haberi mahkeme kararı ile düzeltilmesi için hukuki başvuru yaptım" diye konuştu.