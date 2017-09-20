İlk ‘Altın Badem’ Ödülleri İçin Geri Sayım Başladı

Datça'da bu yıl ilk defa düzenlenecek olan "Altın Badem Ödülleri'nde sona gelindi.

Datça'da bu yıl ilk defa düzenlenecek olan "Altın Badem Ödülleri'nde sona gelindi. Datça'da bu yıl ilki düzenlenecek olan etkinlik için son hazırlıklar yapılıyor. 2 Ekim gecesi gerçekleşecek törene yıldız yağacak.

Kültür, Sanat ve Barış etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan "1.Datça Altın Badem Yaşam Ödülleri" gecesinde sanat, kültür, sinema, televizyon ve müzik ve iş dünyasının en iyileri bir araya gelecek. Yaklaşık 30 kategoride ödül kazanan ünlü isimler, 2 Ekim Pazartesi akşamı saat 19.00'dan itibaren Datça Amfi Tiyatro'da olacak. Gecenin sunuculuğunu ise Yavuz Seçkin üstlenecek.

Saygın Medya NDM Ajans ve Datça Belediyesi'nin ortaklaşa organize ettiği "1. Datça Altın Badem Ödülleri'nde kazananlar Eylül ayı içinde sosyal medya hesaplarından açıklanacak. Saygın Medya Yönetim Kurulu Başkanı genç turizmci Saygın Kurt ve NDM Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş geceyle ilgili olarak "Turizm kenti Muğla'nın Datça başta olmak üzere tüm ilçeleri ve Türkiye adına çok önemli bir ödül törenini ülkemize kazandıracağız. İhtiyacımız olan barış ve kardeşlik ortamı için bu organizasyon önemli bir rol oynayacağını düşünmekteyiz" diye konuştu

Datça Altın Badem ödüllerini alacak sanatçılar şu şekilde sıralandı:

1-Yılın Albümü -Ahmet Selçuk İlkan

2-Yılın Şarkısı Haluk Levent- İzmir Marşı

4-Yılın Spor Adamı - Sinan Vardar

5-Yılın Fantezi Müzik Sanatçısı - Yaşar ipek

6-Yılın Mankeni Şebnem Schafer

7-Yılın Karakter Oyuncusu - Volkan Başaran

8-Yılın Yazarı -Kahraman Taze oğlu

9-Yılın İş Adamı - Cüneyt Asan

10-Yılın Magazin Dergisi - Klass Magazin

11-Yıln Erkek Pop Sanatçısı -Ersan Er

12-Yılın Kadın Pop Sanatçısı -Tuğba Özerk

13-Yılın Televizyon ve Sinema Oyuncusu - Wilma Elles

14-Yılın Erkek Sinema Oyuncusu -Sarp Leventoğlu

15-Yılın Yarışma Programı - Kendi Düşen Ağlamaz (Ertem Şener)

16-Yılın Komedi Dizisi -Yeni Gelin

17-Yılın Kadın Dizi Oyuncusu -Burcu Kıratlı Aşk ve Mavi

18-Yılın Drama Dizisi -Kırgın Çiçekler

19-Yılın Dizi Yönetmeni - Hakan Arslan Aşk ve Mavi

20-Yılın Magazin Programı - Pazar Sürprizi - Show TV

22-Yılın Show mani -Mehmet Ali Erbil

23-Yılın Genç İş Adamı - Zekai Altunhan

24-Yılın Kalite ödülü Avrupa Saç Ekim Merkezi - Mehmet Güçlü

25- Yılın Yapım Şirketi - NTC Medya Mehmet Yiğit Alp

Onur ödülleri:

26-Televizyon Yaşam Boyu Başarı Ödülü - Tarık Tarcan

27-Müzik Yaşam Boyu Başarı Ödülü - Fuat Saka

28-Sinema Yaşam Boyu Başarı Ödülü -Salih Güney

29-Sinema Yaşam Boyu Başarı Ödülü -Banu Alkan

30- Müzik Yaşam Boyu onur ödülü - Bora Gencer

31- Müzik Başarı ve Onur Ödülü - Barış Manço