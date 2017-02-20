TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Çarşamba İlçesi'nde ziyaret ettiği Eğitim-Bir-Sen'de referandum gündemini değerlendirdi. Muhalefet partilerinin referandum paketine ilişkin eleştirilerini belirli maddeler üzerinde sürdürdüğünü dile getiren Milletvekili Gündoğdu, "Muhalefetin birinci argümanı rejim değişikliği. 18 madde yüzlerce saat tartışıldı, Anayasa Komisyonu'nda Meclis'te. Şimdi milletin önünde. Rejim değişikliğini hissettirecek bu maddelerde herhangi bir cümle var mı? Yok. Anayasanın ilk dört maddesi, değiştirilemez madde. Bunların herhangi birini bozacak bir madde var mı? Yok" diye konuştu.
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'İlk dört maddesi değiştirilemez'
Çarşamba'da bir dizi ziyaretlerde bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Gündoğdu, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin, "Anayasanın ilk dört maddesi, değiştirilemez maddedir" dedi
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