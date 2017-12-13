’İlköğretim Çocuklarında İdrar Kaçırma Taraması’ Çalışması Yürütülüyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenen ve proje yöneticiliğini ESOGÜ Sağlık Bilimleri...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenen ve proje yöneticiliğini ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayfer Açıkgöz'ün yaptığı "İlköğretim Çocuklarında İdrar Kaçırma (Enürezis) Taraması" çalışması ile ilk aşamada 32 bin, ikinci aşamada ise 36 bin öğrenciye ulaşmayı amaçlıyor.

Çalışma ile ilgili bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Ayfer Açıkgöz, ilk olarak Eskişehir şehir merkezinde bulunan devlete bağlı okulların tümünde ilköğretim 1'inci kademe öğrencilerinde taramanın başladığını anlattı. Projelerinin ESOGÜ BAP Birimi tarafından desteklendiğini belirten Açıkgöz, "İdrar kaçırdığı tespit edilen çocuklar ailelerinin isteği doğrultusunda tedavi için uygun yerlere yönlendirilecektir. Yöneticiliğini benim yürüttüğüm projenin çalışanları ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mukaddes Başkaya, ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Çemrek ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baran Tokar'dır. Enürezis (idrar kaçırma) çocukluk çağının sık görülen önemli sağlık sorunlarından biridir. Tedavi edilmediği takdirde sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabilmekte, çocuğun ve ailenin yaşam kalitesini bozabilmektedir. Enürezis pek çok aile tarafından çözülmesi gereken bir sorun olarak görülmemekte ve tedavisi ihmal edilebilmektedir. Bunun nedenleri ailelerin bu durumun geçici olduğunu düşünmeleri, problemin kendilerinde yaşanmış ve geçmiş olması sebebiyle durumu normal karşılamaları ya da tedavinin kısırlık gibi olumsuz etkilerinin olabileceğini düşünmeleridir. Oysa erken tanı ile enürezisin çocuğun kimlik gelişimine ve ilişkilerine zarar vermeden tedavisi mümkündür" diye ifade etti.

"İdrar kaçırmayı pek çok aile tarafından çözülmesi gereken bir sorun olarak görülmemekte ve tedavisi ihmal etmektedir"

Aileler tarafından çoğu zaman ihmal edilen enürezisin okul taramaları ile tespit edilmesi ve başta öğretmenler ile aileler olmak üzere tüm halkın enürezis ve tedavisi konusunda bilinçlendirilmesinin gerektiğini anlatan Yrd. Doç. Dr. Ayfer Açıkgöz, şunları belirtti;

"Bu konuda başta okul hemşireleri olmak üzere halkla çalışan tüm sağlık profesyonellerine önemli görevler düşmektedir. Bu çalışmada Eskişehir il merkezinde, devlete bağlı olan ilköğretim 1'inci kademe öğrencilerinde işeme bozuklukları taramasının yapılması ve aile bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Hazırlanan anket formları ve "işeme bozuklukları semptom skoru" anketi kapalı zarflarla ebeveynlere ulaştırılacaktır. Çalışmaya sadece gönüllü katılımcılar alınacaktır. İdrar kaçırma sorunu saptanan çocukların aileleri konu ile ilgili aydınlatılacak, isteyen ailelere tanı ve tedavi için nasıl profesyonel yardım alabileceklerine yönelik bilgilendirme yapılacaktır. Araştırmanın yapılabilmesi için etik kuruldan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izin alınmıştır. Ocak 2018'den itibaren ilköğretim 2'nci kademe öğrencilerinde de tarama yapılabilmesi için çalışmalara başlanmıştır."