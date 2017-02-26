İnşaatta Sopayla Dövdükleri Genci Kameraya Çeken 2 Şahıs Yakalandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde inşaatta bir genci sopayla dövüp cep telefonuyla kaydettikten sonra görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde inşaatta bir genci sopayla dövüp cep telefonuyla kaydettikten sonra görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde bir inşaatta uyuşturucu içtiği iddia edilen 20 yaşındaki Ü.Y.'yi sopayla döven M.B. (30) ve M.N.S.A. (30), cep telefonuyla kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmada Ü.Y.'nin ifadesine başvurdu. Polis, genci döven M.B. ve M.N.S.A.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.