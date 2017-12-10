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'İnternet hesabımdan dolandırıldım' iddiası

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'İnternet hesabımdan dolandırıldım' iddiası
Samsun'da bir hastanede çalışan laboratuvar teknisyeninin internet üzerinden banka hesabına girilerek 72 bin lira kredi çekildiği, 22 bin liralık hesabının da boşaltılıp, toplam 94 bin lira dolandırıldığı iddia edildi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan 50 yaşındaki Ömer Çelik'in iddiaya göre, hastanede görev yaptığı saat 12.30 sıralarında cep telefonunun ekranı gitti ve arıza yaptı. 

Kimliği belirsiz dolandırıcıların Ömer Çelik'in internet üzerinde banka hesabına girerek, 72 bin lira kredi çekip başka bir hesaba da havale yaptıkları öne sürüldü. Dolandırıcıların aynı zamanda Ömer Çelik'in banka hesabında bulunan 22 bin lirayı da yine başka bir hesaba aktardığı ileri sürüldü.

Bankanın saat 16.30-17.00 gibi kendisine ulaşması üzerine dolandırıldığını anlayan Ömer Çelik, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu ve dolandırıcıların yakalanıp, cezalandırılmasını istedi. Psikolojisinin bozulduğunu ve kendisine ulaşılmadan ve onayı alınmadan kredi kullanması ve hesabındaki paranın başka hesaba havale yapılmasına müsaade edilmesinin bankanın yanlışı olduğunu ifade eden Ömer Çelik, bankanın bu zararı karşılamasını istedi.

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