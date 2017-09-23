Irak Genelkurmay Başkanı Ve Beraberindeki Heyet, Genelkurmay Başkanı Akar’ı Ziyaret Etti

Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ali Ferhud El-Ghanimi ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ali Ferhud El-Ghanimi ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ali Ferhud El-Ghanimi ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın resmi davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Ziyaret kapsamında heyetler arası görüşmelerde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül 2017 tarihinde düzenleyeceğini açıkladığı gayri meşru referandum başta olmak üzere bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden gelişmeler, bölgenin güvenliği ve istikrarının korunmasına yönelik işbirliği alanları, hudut güvenliği kapsamında mevcut işbirliğinin etkin şekilde sürdürülmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, DEAŞ ve PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile ortak mücadele kararlılığı ve Irak'ın toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin muhafaza edilmesinin önemi bir kez daha vurgulandı.