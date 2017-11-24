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İran Dışişleri Bakanlığından Suudi Veliahda: "Biraz Da Düşünmeyi Deneyip Diktatörlerin Kaçınılmaz Sonunu Düşün”

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İran Dışişleri Bakanlığından Suudi Veliahda: "Biraz Da Düşünmeyi Deneyip Diktatörlerin Kaçınılmaz Sonunu Düşün”
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman'a, "Biraz da düşünmeyi deneyip diktatörlerin kaçınılmaz...

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman'a, "Biraz da düşünmeyi deneyip diktatörlerin kaçınılmaz sonunu düşün" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman'ın İran karşıtı açıklamalarına yanıt verdi. Kasimi, "Suudi Veliahdının basit, akılsızca ve seviyesiz açıklamaları ve davranışları, uluslararası sahada kimsenin onun bu tür konuşmalarını önemsememesine sebep olmuştur. Suudi Arabistan'ın maceraperest veliahdının yanlışları Arabistan'ın geleneksel müttefiklerini bile zor duruma düşürmüş durumda. Söz konusu yanlışların son örneği Suudilerin Lübnan'ın içişlerine müdahale etme rezilliği idi. Bölgenin ünlü diktatörlerini kendisine örnek almış Suudi Veliahdına, muhakkak bir az da olsa düşünmeyi deneyip, örnek aldığı diktatörlerin son yıllardaki kaçınılmaz sonunu düşünmesi yönünde tavsiyede bulunuyorum" dedi.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın genç veliaht prensi Muhammed Bin Selman son açıklamalarında İranlı yetkilileri hedef alarak, İran dini lideri Ayetullah Hamaney'i Hitler'e benzetmişti.

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