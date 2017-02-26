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İran Uyruklu Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

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İran Uyruklu Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı
Kastamonu'da bir alışveriş merkezinden hırsızlık yapan İran uyruklu şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da bir alışveriş merkezinden hırsızlık yapan İran uyruklu şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da bir alışveriş merkezinde bulunan işyerinden çeşitli zamanlarda alkol olmak üzere hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi, Asayiş Şube Müdürlüğünün güvenlik kamerasını incelemesi sonrası belirlendi. Asayiş ekipleri, yaptıkları incelemede daha önce de hırsızlık suçlarından hakkında çok sayıda dosya bulunan İran uyruklu F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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