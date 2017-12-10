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İran ve Türkiye güvenlik için adım atmalı

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İran ve Türkiye güvenlik için adım atmalı
İçişleri Bakanı Soylu, "İran ve Türkiye'nin özellikle güvenlik konularında bir araya gelmesi ve adımlarını belirlemesi bölgemizin güvenliği için en önemli nokta olarak altı çizilmelidir" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İranlı Mevkidaşı Abdurrıza Rahmani Fazli, Tahran'da katıldıkları Karma Güvenlik Toplantısı sonrasında güvenlik, sınır kontrolü ve kaçakçılık ile mücadele konularında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, "Büyük bir medeniyet havzasının iki önemli yapı taşı olan İran ve Türkiye'nin özellikle güvenlik konularında bir araya gelmesi ve adımlarını, yol haritalarını belirlemesi bölgemizin hem huzuru hem refahı hem de güvenliği ve asayişi için en önemli nokta olarak altı çizilmelidir" dedi. Soylu, terörle mücadele, göç, sınır konuları, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlar gibi tüm meseleleri tek tek ele aldıklarını, bundan sonraki süreçte atacakları adımları belirlediklerini ifade etti.

İran İçişleri Bakanı Fazli ise önümüzdeki dönem Türkiye'de düzenlenecek olan Karma Güvenlik Toplantısı'nda terör ile mücadele, sınır güvenliği ile insan ve mal kaçakçılığı gibi sorunlar için bazı kararlar alacaklarını söyledi.

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