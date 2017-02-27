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'İş yükü çok, döner sermaye az'

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'İş yükü çok, döner sermaye az'
Kırıkkale Sağlık-Sen Şube Başkanı Recep Akdoğan, Başkan Vekili Hakan İlhan ve Başkan Yardımcısı Kudret Özçam ile birlikte Delice İlçe Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti ve sorunlarını dinledi.

Kırıkkale Sağlık-Sen Şube Başkanı Recep Akdoğan, Başkan Vekili Hakan İlhan ve Başkan Yardımcısı Kudret Özçam ile birlikte Delice İlçe Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti ve sorunlarını dinledi. Hastane çalışanları, iş yükünün artmasına rağmen döner sermayenin emeklerinin karşılığına yetmediğine dikkat çekti.

Sağlık-Sen Başkan Akdoğan, "Hasta memnuniyetinin artmasına rağmen çalışan memnuniyeti azalmaktadır. Bu yılki toplu sözleşmede en önemli konulardan birisi de döner sermayenin emekliliğe yansıması ve yıpranma payının tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını kapsayacak şekilde bir an evvel çıkmasıdır. Performansa dayalı sistemin her türlü hileye açık olması ve hastaların ticari mantıkla görülmesi insani bir yaklaşım değildir" dedi.

HASTANELERDE ANKET YAPILDI
Akdoğan, "Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, KÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde Sağlık-Sen Kırıkkale Şubesi'nce yapılan döner sermaye ile ilgili anket çalışması, Genel Merkezi'mize gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığı'nda anketin değerlendirme görüşmeleri yapılacaktır. Yapılacak görüşmelerin toplu sözleşmede tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının lehine sonuçlar vermesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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