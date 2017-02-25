Iso Ve Smııc Arasında İşbirliği Başlıyor

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz'ın ISO-SMIIC işbirliği kapsamında Cenevre'de yaptığı görüşmede iki kurum arasında işbirliğinin başlatılması ve teknik...

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz'ın ISO-SMIIC işbirliği kapsamında Cenevre'de yaptığı görüşmede iki kurum arasında işbirliğinin başlatılması ve teknik anlaşmanın ISO Konseyinin gündemine alınması kararlaştırıldı.

TSE Başkanı ve aynı zamanda İslam Ülkeleri Metroloji ve Standartlar Enstitüsü (SMIIC) Yönetim Kurulu Başkanı olan Sebahittin Korkmaz ve SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt, 24 Şubat 2017 tarihinde Cenevre'de Uluslar arası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) Genel Sekreter Vekili Kevin Mckinley ve ISO yetkilileri ile resmi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede SMIIC ile ISO arasında işbirliğinin başlatılması ve teknik anlaşmanın ISO Konseyinin gündemine alınması kararlaştırıldı.

Konsey toplantısında Güney Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin SMIIC'e gözlemci üye olmasını gerekçe göstererek ISO ile SMIIC arasında yapılması planlanan teknik işbirliği anlaşmasını engelleme girişimi, Fransız Standartlar Teşkilatının (AFNOR) desteği ile ISO Konseyinin gündemine alınmış, ISO Genel Sekreterliğinin "Teklif edilen teknik işbirliği anlaşmasının SMIIC ile kurulmaması" yönündeki tavsiye kararı TSE'nin itirazları ve yoğun çabası sonucu kaldırılmıştı.

Söz konusu toplantıda bir konuşma yapan TSE Başkanı Korkmaz, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasında stratejik ortaklığın teşvik edilmesi için 10 Eylül 2015 tarihinde BM Genel Kurulunda karar alındığına vurgu yaparak, "ISO teknik bir örgüttür, SMIIC ile ISO arasındaki antlaşma da teknik bir antlaşmadır. Bu konuya politikayı karıştırmak doğru değildir. Ayrıca, ISO'nun strateji planında az gelişmiş olan ülkelere büyük önem verilmektedir. SMIIC'in üyelerinin çoğunluğu Birleşmiş Milletler'in az gelişmiş ülkeler listesinde yer almaktadır. ISO Genel Sekreterliğinin bu tavsiye kararı kendi strateji planı ile de çelişmektedir" ifadelerine yer vermişti.

İşbirliği Yapılacak Alanlar Standardizasyon alanında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak faaliyetler yürüten SMIIC'in ISO ile işbirliği; ortak standardizasyon çalışmaları yürütülmesi, uzman değişim programlarının hazırlanması, kapasite arttırıcı çalışmalara yönelik programlar hazırlanması, iki kurumun da üyeleri olan en az gelişmiş ülkelere yönelik ortak programlar ve eğitimler geliştirilmesi gibi hususları içeriyor.